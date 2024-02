Dengue já é uma epidemia no estado do Rio de Janeiro - Agência Brasil

Publicado 26/02/2024 19:58

A sexta morte por dengue foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Segundo dados do painel elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz e a Secretaria de Estado de Saúde, a vítima é um idoso que tinha mais de 70 anos e morava em Cachoeiras de Macacu. Além dela, duas mortes aconteceram na capital, uma em Itatiaia, uma em Mangaratiba e uma em Barra do Piraí.

Na última quarta-feira (21), devido ao avanço da dengue, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), decretou epidemia da doença em todo o estado. Até o momento, o estado fluminense já tem cerca de 60 mil casos prováveis da doença esse ano. A taxa de incidência está em 368 casos por 100 mil habitantes. O Rio também registrou um aumento de 86% no atendimento a casos de pacientes com suspeita da doença nas UPAs estaduais entre janeiro e fevereiro, com quase uma semana ainda para fechar os números do segundo mês do ano.

Em 2023, foram 51.454 notificações. Cerca de 60% dos casos foram na região metropolitana e quase 15% no Médio Paraíba.