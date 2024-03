Acontece nesta quarta-feira (13), das 9 às 15 horas, no Parque da Cidade de Cachoeiras de Macacu (Sede da APA Macacu), o Conlestech. O evento, voltado para prefeitos e secretarias municipais, instituições e associações de inovação, startups, universidades e estudantes, é realizado pelo Consórcio do Leste Fluminense (Conleste) e tem como objetivo o debate e compartilhamento de conhecimentos sobre agricultura, tecnologia e inovação em diversas áreas da gestão pública.

O evento é gratuito e contará com transmissão ao vivo pela TV Conleste. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link: https://abrir.link/SghGr O Conlestech tem apoio da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu; através da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico; do Sebrae; da Agência de Inovação da Universidade Fluminense – UFF Agir; e do Rio Scientifc Entrepreneurship (Rise).