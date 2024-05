Investimentos do Governo do Estado chegam a R$ 5 milhões - Rafaela Cassiano

Publicado 13/05/2024 18:27

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está realizando uma série de obras de infraestrutura no bairro Guararapes, no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu. As intervenções preveem a execução dos serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária em doze ruas. Os investimentos vão ultrapassar os R$ 5 milhões e a obra tem previsão de ser concluída em dezembro deste ano.

"Através da revitalização das ruas de Guararapes estamos cumprindo a determinação do governador Cláudio Castro em trabalhar para realizar projetos que tragam melhores condições de vida à população. Em breve, os moradores da região vão ter ruas novas e poderão sair e voltar para suas casas com mais tranquilidade e segurança", destacou Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.