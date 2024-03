Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram carros submersos e vias totalmente inundadas - Reproduçao Redes Sociais

Publicado 24/03/2024 15:54

Cachoeiras de Macacu foi fortemente castigada pelas chuvas que acometem grande parte do Estado do Rio de Janeiro desde sexta-feira (22). O transbordamento dos rios levou a água a invadir casas e ruas, dificultando a locomoção e causando transtornos para os moradores. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a magnitude do problema, com carros submersos e vias totalmente inundadas.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o município contabiliza mais de quatro mil pessoas impactadas diretamente, sendo cerca de 700 desalojados e 137 desabrigados. O município encontra-se no estágio 4 de monitoramento, de total alerta, quando não é recomendado à população se deslocar pela cidade.



Neste domingo (24), a Defesa Civil atua no bairro São José da Boa Morte, onde diversas famílias seguem ilhadas pela inundação. O órgão solicitou ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar as pessoas do local.



Segundo o secretário de Defesa Civil, Iago Siqueira, apesar da chuva forte não atingir mais a cidade, o nível do rio continua subindo, e por isso a população que mora próximo deve ficar atenta e procurar lugar seguro para se abrigar, lembrando que são 16 pontos de apoio na cidade.

Município enfrenta problema de abastecimento de água



De acordo com a Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu (AMAE), a lama atinge os pontos de captação da água para tratamento. Segundo a autarquia, a prioridade neste momento é o Hospital Municipal e a UPA e equipes trabalham para reestabelecer o fornecimento para toda a população.