Além da obra da praça de Japuíba, o município de Cachoeiras de Macacu possui outros dois projetos em andamento, em Papucaia e no Centro. - Secretaria de Cidades RJ

Além da obra da praça de Japuíba, o município de Cachoeiras de Macacu possui outros dois projetos em andamento, em Papucaia e no Centro.Secretaria de Cidades RJ

Publicado 19/03/2024 11:05

Cachoeiras de Macacu comemora os investimentos em obras e infraestrutura feitos pelo Governo do Estado do Rio. Entre elas, a construção de uma praça no bairro Vilage, no distrito de Japuíba. Executada pela Secretaria das Cidades, as intervenções têm previsão de serem entregues em maio.

No local, haverá espaço de convivência, parque e uma quadra poliesportiva, totalizando um l investimento total de R$ 1.115.127,93.

"Entregar obras de excelência, de forma sustentável e com celeridade, é uma marca do nosso governo. Por isso, não estamos medindo esforços para levar mais dignidade aos moradores de Cachoeiras de Macacu - destacou Douglas Ruas", secretário de Estado das Cidades.

Além da obra da praça de Japuíba, o município de Cachoeiras de Macacu possui outros dois projetos em andamento, que darão nova cara ao município que liga as regiões Metropolitana e Serrana do estado do RJ.

No distrito de Papucaia, o bairro Guararapes conta com a execução dos serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária. Uma outra intervenção recupera pavimentação asfáltica e implanta sinalização em várias ruas, o que inclui a região central de Cachoeiras de Macacu.

No total, o Governo do Estado do Rio vai investir mais de R$ 35 milhões nas duas intervenções.

"A entrega da praça e as intervenções realizadas em Cachoeiras de Macacu refletem o cuidado do governo Cláudio Castro com o povo fluminense. Com a praça, a população local terá mais um espaço de lazer para curtir momentos em família e ter mais qualidade de vida", afirmou o secretário.