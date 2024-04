Estrutura da ponte de Japuíba estaria em risco - Guilherme Villar

Publicado 05/04/2024 07:50

Vital para a população local pela ligação que faz com a RJ-122, a ponte de Japuíba continua sendo motivo e preocupação para os moradores pela falta de conservação. A denúncia foi do moradorador e ativista social Guilherme Villar, que em janeiro já havia gravado um vídeo no local apresentando as condições precárias da estrutura.

Mesmo depois de três meses da denúncia, como mostram os vídeos com grande repercussão nas redes sociais, não houve intervenções do poder público municipal e os riscos foram acentuados.

Recentemente, no dia 23 de março, a ponte na Estrada da Granada, em Papucaia, cedeu. As condições precárias da estrutura também haviam sido alvo de denúncias de Villar na mesma postagem em janeiro. No entanto, nenhuma intervenção foi realizada a tempo, de forma que a ponte não resistiu às chuvas fortes recentes, prejudicando a população local que depende da estrutura para se deslocar.