Segundo o Caged, a abertura de empregos com carteira assinada voltou a ser puxada pelo setor de serviçosReprodução / Internet

Publicado 22/05/2024 17:23

O relatório do 1º trimestre de 2024 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 o município de Cachoeiras de Macacu registrou 686 admissões no mercado de trabalho com carteira assinada o que representa o melhor desempenho em admissões em cinco anos. Nos três primeiros meses do ano de 2020, foram 548 empregos com carteira assinada, em 2021 foram 607, em 2022 foram 586 e no ano passado foram 581.

Os setores da economia que tiveram os melhores desempenho nas admissões nos três primeiros meses do ano foram os de Serviços (218), Comércio (200), Indústria (120), Construção (108) e Agropecuária (40). No período o município também apresentou recuperação em relação aos novos postos de trabalho criados em comparação ao 1º trimestre de 2023, neste ano o saldo ficou positivo em 27 novos postos de trabalho criados contra uma perda de 76 nos três primeiros meses de 2023.

Desde 2020 o município aumentou em mais de 15% o total de empregos de carteira assinada no município, o que representa uma recuperação da economia cachoeirense entre os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.