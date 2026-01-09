Operação dedica atenção especial às áreas de cachoeiras, rios e atrativos naturaisDivulgação
A operação envolve o trabalho conjunto de secretarias municipais, Defesa Civil, Guarda Municipal e demais órgãos de apoio, com foco especial em áreas de cachoeiras, rios e pontos turísticos naturais, que registram aumento significativo de público nesta época do ano.
Entre as ações desenvolvidas estão o monitoramento de áreas de risco, orientação aos visitantes, fiscalização para coibir práticas irregulares, apoio ao ordenamento do trânsito em locais de grande fluxo e reforço na limpeza e conservação dos espaços públicos. A Defesa Civil também mantém atenção redobrada às condições climáticas, com acompanhamento de chuvas e possíveis ocorrências.
Utilizar caixas térmicas com capacidade superior a 20 litros;
Fazer uso de churrasqueiras ou qualquer prática de queimadas;
Levar ou utilizar garrafas de vidro nas áreas de atrativos naturais;
Praticar camping em locais públicos;
Utilizar equipamentos de som nos atrativos naturais do município;
Estacionar em calçadas, meio-fios e locais proibidos, estando o veículo sujeito a reboque.
A iniciativa tem como objetivo promover um verão mais seguro, incentivando o uso consciente dos atrativos naturais do município e prevenindo acidentes, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente e garante o bem-estar da população local.
A campanha reforça a importância de que moradores e turistas sigam as orientações das equipes em campo, respeitem as sinalizações e evitem áreas não autorizadas para banho ou visitação, contribuindo para um período de lazer seguro e responsável.
