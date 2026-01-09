Operação dedica atenção especial às áreas de cachoeiras, rios e atrativos naturais - Divulgação

Operação dedica atenção especial às áreas de cachoeiras, rios e atrativos naturaisDivulgação

Publicado 09/01/2026 17:21

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu segue com a Operação Verão, um conjunto de ações integradas voltadas à prevenção de acidentes, preservação ambiental e garantia da segurança de moradores e visitantes durante o período de maior movimento turístico no município.



A operação envolve o trabalho conjunto de secretarias municipais, Defesa Civil, Guarda Municipal e demais órgãos de apoio, com foco especial em áreas de cachoeiras, rios e pontos turísticos naturais, que registram aumento significativo de público nesta época do ano.



Entre as ações desenvolvidas estão o monitoramento de áreas de risco, orientação aos visitantes, fiscalização para coibir práticas irregulares, apoio ao ordenamento do trânsito em locais de grande fluxo e reforço na limpeza e conservação dos espaços públicos. A Defesa Civil também mantém atenção redobrada às condições climáticas, com acompanhamento de chuvas e possíveis ocorrências.

Proibições

Além do monitoramento de áreas de risco, orientação ao público e reforço na limpeza urbana, a Operação Verão também estabelece regras e proibições para garantir a segurança coletiva e a conservação ambiental. É proibido:



Utilizar caixas térmicas com capacidade superior a 20 litros;



Fazer uso de churrasqueiras ou qualquer prática de queimadas;



Levar ou utilizar garrafas de vidro nas áreas de atrativos naturais;



Praticar camping em locais públicos;



Utilizar equipamentos de som nos atrativos naturais do município;



Estacionar em calçadas, meio-fios e locais proibidos, estando o veículo sujeito a reboque.



A iniciativa tem como objetivo promover um verão mais seguro, incentivando o uso consciente dos atrativos naturais do município e prevenindo acidentes, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente e garante o bem-estar da população local.



A campanha reforça a importância de que moradores e turistas sigam as orientações das equipes em campo, respeitem as sinalizações e evitem áreas não autorizadas para banho ou visitação, contribuindo para um período de lazer seguro e responsável.