Abordagem a motociclista em Papucaia - Reprodução Prefeitura C.Macacu

Publicado 09/01/2026 17:24

A Operação Cidade em Ordem segue em andamento pelas ruas de Cachoeiras de Macacu, com ações contínuas voltadas ao reforço da segurança, da ordem pública e da tranquilidade da população.



Na noite da terça-feira (7), agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Trânsito e Transporte, realizaram patrulhamentos preventivos, abordagens e ações de fiscalização em diferentes pontos do município. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM).



As ações têm como objetivo coibir irregularidades, prevenir ocorrências e ampliar a presença do poder público nas vias, promovendo mais segurança para moradores, comerciantes e visitantes, especialmente no período noturno.



Segundo a Prefeitura, a Operação Cidade em Ordem continuará sendo realizada de forma estratégica e integrada, contribuindo para a manutenção da ordem, do trânsito seguro e da sensação de segurança em todo o município.