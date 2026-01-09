Abordagem a motociclista em PapucaiaReprodução Prefeitura C.Macacu
Na noite da terça-feira (7), agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Trânsito e Transporte, realizaram patrulhamentos preventivos, abordagens e ações de fiscalização em diferentes pontos do município. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM).
As ações têm como objetivo coibir irregularidades, prevenir ocorrências e ampliar a presença do poder público nas vias, promovendo mais segurança para moradores, comerciantes e visitantes, especialmente no período noturno.
