Carteira de trabalho Divulgação

Publicado 21/01/2026 18:22

Cachoeiras de Macacu alcançou um reconhecimento no cenário estadual ao se posicionar como a segunda cidade do Rio de Janeiro que mais gerou empregos formais, com carteria assinada, proporcionalmente, no mês de novembro de 2025, entre os municípios com dados comparáveis.

A informação foi divulgada pela Prefeitura com base na análise dos dados oficiais do Novo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e do IBGE, que apontam o desempenho positivo do município na criação de vagas com carteira assinada.

Segundo o governo municipal, oo avanço evidencia o impacto das políticas públicas voltadas ao crescimento econômico e à geração de oportunidades para a população.

Para a administração municipal, o desempenho de Cachoeiras de Macacu reafirma o potencial do município como polo de crescimento regional, mostrando que planejamento, gestão e incentivo à economia podem transformar dados em oportunidades reais para a população.