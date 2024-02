E ainda há quem ache que o crime compense - Arte PMERJ

E ainda há quem ache que o crime compenseArte PMERJ

Publicado 20/02/2024 19:05

Cambuci- Policiais do 36º BPM estavam a espera de uma dupla que iria ao Morro do Guarani, pegar uma quantidade de entorpecentes e comercializar na cidade e arredores na tarde de terça-feira (20).

A dupla era formada por sujeito de 30 anos de idade, e um menor, com 16 anos, em uma motocicleta. Na bagagem, duas pedras de paco ( pasta base de cocaína), droga de forte efeito, derivada da produção da cocaína, produzida com a sobra do refinamento, e misturada com ácido e água. Além disto, portavam uma faca.



O registro ficou na 142ª DP em Cambuci.





Pádua- Um indivíduo de 29 anos de idade, cometeu um homicídio na cidade de Viana-ES, e pensou que fugir para o interior do estado do Rio seria uma opção interessante.

Ficou escondido em Santo Antônio de Pádua, exatamente onde é a sede do 36º BPM, escolha mal- feita por ele que, logo foi encontrado na Rua Paulo Lírio, no Bairro São Luís, e recebeu em mãos um mandado de prisão expedido pela Justiça capixaba.

A prisão foi efetuada na segunda-feira (19) por agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar e o ex- fugitivo, permaneceu na carceragem da 136ª DP, esperando a indesejada volta para o Espírito Santo.