Catia Mello (a mais alta) representou Wladimir e Marcelo Feres; ela foi recepcionada por Ângela Gandra - Foto Divulgação

Publicado 08/12/2022 21:23

Campos – Reconhecido entre municípios brasileiros que desenvolvem políticas públicas familiares, de forma transversal e subsidiária, com foco nos direitos e na proteção social das famílias residentes em seu território, Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de ser homenageado em Brasília; é mais um reconhecimento a ações consideradas “de excelência” da administração Wladimir Garotinho.

A cerimônia aconteceu no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nesta quinta-feira (08), para marcar o Dia Nacional da Família; Campos recebeu, oficialmente, o Selo Município Amigo da Família – Edição 2022, tendo sido representado pela a assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Catia Mello.

Pioneiro na implantação do Programa Família na Escola (PFE) em todo o país, Campos se destaca pela série de ações na linha de excelências realizada na rede municipal de ensino; todas fazem parte do PFE, lançado no ano passado pelo prefeito Wladimir Garotinho e a secretária Nacional da Família, Ângela Gandra.

Cerca de 160 famílias já foram beneficiadas através da iniciativa desenvolvida pelo Programa Saúde na Escola (PSE). "Estou extremamente honrada e emocionada em representar nosso município nesta agenda emblemática”, afirmou Catia Mello, que representou tanto Wladimir quanto o secretário municipal de Educação, Marcelo Feres.

A solenidade contou com a participação da ministra Cristiane Britto; da secretária Nacional da Família, Ângela Gandra; secretários nacionais do ministério; prefeitos; gestores estaduais; senadores; deputados federais e o embaixador da Hungria no Brasil, Zoltán Szentgyörgyi.

Também houve apresentação do Relatório Parcial do Plano de Ações da Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares e, além do lançamento do curso EAD “A família nas políticas públicas” e a exposição de inúmeras atividades do governo federal voltadas para o fortalecimento de vínculos familiares.

Ao se manifestar, Cristiane Britto destacou que o Brasil reconhece a família como a base da sociedade: “é a célula mater que merece proteção e atenção especial do estado; acreditamos que investir na família é uma medida indispensável para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza”, pontuou.

A ministra defendeu que o fortalecimento de vínculos é o meio sólido de contribuir para a saúde física e mental dos membros da família: “por isso, mantemos a família no centro de toda e cada política pública, pois defendemos os direitos humanos para todas as pessoas”.

Já Ângela Gandra falou da oportunidade de ajudar a defender a família: “eu poderia falar sobre mil razões para investir na família, mas vou destacar uma: o fortalecimento dos vínculos; o que mais o ser humano quer na vida é ser amado e respeitado, pois assim ele cresce seguro e confiante; e a Secretaria Nacional da Família ajudou a construir pontes e famílias mais fortes”.

Sobre o Selo, foi criado por meio da Portaria Nº 2.466, de 21 de novembro de 2022; a lista dos municípios aprovados para a concessão do destaque foi publicada pelo Governo Federal, no Diário Oficial da União, no dia 22 de novembro: “trata-se de uma certificação que reconhece e dá publicidade em nível nacional aos municípios brasileiros que adotem políticas públicas familiares de excelência”, resumiu o secretário Marcelo Feres.

O secretário acentuou que esse programa resgata o olhar da família e promove a interlocução da família e da população com o poder público: “inserir as famílias nesse acompanhamento é um grande passo e vamos colher excelentes frutos dessa intersetorialidade; é uma honra saber que nossa Secretaria vem servindo de referência para todo o país; esse Selo representa o reconhecimento de que estamos no caminho certo”, concluiu.