A entrega às famílias beneficiadas é feita mensalmente, de acordo com cronograma - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 10/10/2023 17:39

Campos - Famílias referenciadas nas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Campos dos Goytacazes (RJ) serão beneficiadas, nesta quarta-feira (11), por mais uma entrega do Cartão Goitacá; será às 9h, na Vila Olímpica Lulu Beda do Jardim Carioca, no subdistrito de Guarus.

A coordenação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que anuncia mais 855 novas famílias, somando agora 17 mil, no programa de transferência de renda no valor de R$ 200, que podem ser utilizados em supermercados credenciados pelo município.

Criado na gestão Wladimir Garotinho, o Cartão Goitacá beneficia famílias numerosas, que tenham em sua composição idosos e pessoas com deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de calamidades e emergências; mulheres chefes de família e seus filhos, mulheres em situação de violência e jovens egressos dos acolhimentos institucionais.

Lei do Executivo aprovada na Câmara Municipal e Conselho Municipal de Assistência Social prevê ainda que para estar incluída, a família precisa ter renda mensal per capita na faixa da extrema pobreza; ser moradora do município de Campos há no mínimo três anos e, preferencialmente, não estar inserido em outros programas de transferência de renda.

A secretaria explica que para a seleção dos beneficiários utiliza a base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico): “Os beneficiários devem estar, preferencialmente, em acompanhamento familiar pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ou Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI)”.