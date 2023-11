Templo foi projetado para abrigar 400 pessoas, com altura do chão ao teto de 27 metros - Foto Divulgação

Templo foi projetado para abrigar 400 pessoas, com altura do chão ao teto de 27 metros Foto Divulgação

Publicado 06/11/2023 17:37 | Atualizado 06/11/2023 18:02

Campos – Com arquitetura semelhante à da catedral de Petrópolis e da Saint Chapel, na França, a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício Arautos do Evangelho está construindo a Basílica São Paulo Apóstolo em Campos dos Goytacazes (RJ); é a primeira em estilo neogótico no município.

O templo está localizado no Parque Imperial, próximo da RJ-216 (antiga Estrada do Açúcar), que liga a região da cidade à Baixada Campista. Foi projetado para abrigar 400 pessoas; tem 27 metros de altura do chão ao teto e após o acréscimo de uma torre de metal na fachada, chegará a 67 metros, passando a contar com vistas externas e internas impactantes, segundo o arquiteto responsável pelo projeto, Sebastião Petrucci.

A obra é coordenada pelos integrantes da associação também conhecida pela expressão Arautos do Evangelho, que é mantida com doações de católicos de todo Brasil; os integrantes estão presentes em 78 países de cinco continentes. Petrucci ressalta que será a primeira edificação no interior do Rio de Janeiro nesse estilo.

A basílica conta com um subsolo onde, neste Natal, terá um presépio que deverá transformar o espaço em local de fé com potencial turístico. Na opinião do presidente da Câmara de dirigentes Lojistas de Campos (CDL), Edwar Chagas Júnior, “conhecer a igreja e o presépio é uma coisa emocionante”.

“É uma felicidade muito grande para nós da CDL compartilhar dessa beleza do presépio que acontece no subsolo da igreja de São Paulo que está em construção”, comenta Edwar concluindo: “São duas coisas sensacionais e emocionantes, conhecer a igreja e o presépio, uma experiência inexplicável’.

A catedral já faz arte da rota turística e religiosa Caminhos de Santo Amaro, definida na peregrinação com foco nos festejos do padroeiro da Baixada Campista. A pedra fundamental da basílica foi lançada em 2016 pelo bispo diocesano Dom Roberto Francisco Ferrería Paz e a obra foi iniciada em 2018; mas não há previsão quanto à conclusão.