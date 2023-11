Uma das empresas abertas às negociações na Feira Limpa Nome é Águas do Paraíba - Foto Divulgação

Uma das empresas abertas às negociações na Feira Limpa Nome é Águas do Paraíba Foto Divulgação

Publicado 06/11/2023 18:31 | Atualizado 06/11/2023 18:34

Campos - Por iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com apoio do governo municipal, quem mora em Campos dos Goytacazes e está endividado tem oportunidade de negociar com o credor a partir desta segunda-feira (6), até quarta (8), através do Feirão Limpa Nome.

Além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Procon (pelo governo municipal), também estão envolvidas Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)-12ª Subseção. O feirão atende no Palácio da Cultura (em frente à Santa Casa de Misericórdia), onde os interessados devem comparecer das 9h às 17h.

Estão abertos à negociação: Itaú, Bradesco, Bradescard, Santander, Bv Financeira, Crefisa, Caixa Econômica Federal, Enel, Águas do Paraíba, Infoline Banda Larga, Super Bom, Trier Calçados, Dieguez. Ver TV, Vet Popular, Barral Calçados, Peg Shoes, Pró-Uni, Noemia Jóias, Oi, Via varejo, Ponto Frio, Casas Bahia, Claro, Vivo e Tim.

A Líder Comercial de Águas do Paraíba, Gabriela Fonseca, diz que a expectativa é negociar da melhor maneira possível com os clientes; ela orienta que a concessionária está com um stand no local, onde os clientes podem realizar atendimento, tirar dúvidas e, principalmente, conseguir uma oportunidade para quitar os débitos.

“Contamos com condições diferenciadas de negociação, no intuito de atendermos com excelência ao público desse estimado evento”, ressalta Gabriela. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal, em Campos existe cerca de 50 mil pessoas com os nomes negativados no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC); são mais de R$ 22 milhões de valores a receber.

“A novidade deste ano é a participação de instituições financeiras”, aponta a Secom assinalando: “Também estão participar do Feirão, empresas de telefonia, concessionárias e lojas. advogados da OAB/Campos e do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC) orientando os interessados em seus acordos”.

MAIS CIDADANIA - A expectativa é o número de acordos fechados este ano através do Limpa Nome superar ao registrado em 2022. O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, destaca que este ano o Tribunal de Justiça está colocando as instituições financeiras, que são os maiores credores: “O Feirão é muito importante para o aquecimento do comércio, porque muita gente vai passar a ter crédito depois de quitar suas dívidas”.

O coordenador do CEJUSC da Comarca de Campos, Juiz Ralph Manhães, assinala que cerca de 10% da população campista estão em, pelo menos, um banco de dados negativados: “Com o Feirão, a gente tende a dar mais cidadania às pessoas, diminuir essas dívidas, tirar a pessoa dos bancos de dados negativos para que elas possam se reestruturar economicamente, voltar a ter sua vida normalizada e ser um consumidor aceito pelo mercado’.

O juiz enfatiza que, além de renegociar as dívidas, os consumidores que estiverem negativados poderão ter seus nomes retirados das restrições de cadastro do SPC e da Serasa de forma imediata. diretor do Procon, Carlos Fernando Monteiro, reforça que, com o nome limpo, as conseguem financiar seus produtos: “Isso gera um aumento do volume de vendas no comércio, o que é bom para o comércio, para o município, gera divisa e gera receita para todos”.