Wladimir resumiu os investimentos, após inaugurar equipamentos nesse domingo Foto César Ferreira/Secom

Publicado 27/11/2023 18:49

Campos – Cuidar do município e da população, com foco em melhoria na qualidade de vida dos moradores de todos os bairros. É dessa forma que o prefeito resume sua proposta de governo, adotada desde quando assumiu. Até o momento, ele contabiliza mais de R$ 1 bilhão em investimentos públicos nos diversos bairros e distritos.

“Nosso lema neste governo é cuidar de pessoas e isso não envolve apenas as ações na área social e na saúde”, ressalta Wladimir pontuando: “Quando colocamos nas ruas máquinas e homens trabalhando, algumas pessoas reclamam do barulho e da poeira; mas estamos, com isso, também gerando empregos e cuidando das pessoas, porque essas obras acabam com as fossas e com as ruas esburacadas, com vazamento de esgoto e alagamentos”.

O prefeito justifica que o resultado dos investimentos é mais saúde, melhora no aspecto dos bairros, na mobilidade, na autoestima das pessoas: “Tudo isso tem impacto positivo na qualidade de vida. Na cidade, obras do Programa Bairro Legal transformam a realidade dos bairros com obras de infraestrutura e urbanização”.

Segundo Wladimir, novos projetos vão ser executados no bairro Tapera II, Ururaí, Jardim Canaã, Calçadão em Goitacazes e 100 ruas de Guarus, já em vias de licitação. Nesse domingo (26), o prefeito inaugurou equipamentos públicos na localidade de Lagoa de Cima e afirmou ainda que o distrito de Goitacazes vai ser contemplado com a construção de um Calçadão.

NOVOS PROJETOS - “Investimentos iniciados em 2022 estão prosseguindo”, assinala Wladimir antecipando: “Daremos continuidade em 2024 com a execução de projetos que proporcionam melhoria na qualidade de vida dos moradores, a exemplo de como ocorre no Parque Prado, Beco de Santo Antônio e Vivenda dos Coqueiros, na região da Penha e em bairros na região de Guarus, contemplados com obras do Programa Bairro Legal”.

“Recentemente concluímos o Bairro Legal do Parque Esplanada e o Parque Julião Nogueira, além de realizar obras de recuperação de ruas, calçadas e praças de diversos bairros”, enfatiza o prefeito. O Secretário de Obras e Infraestrutura, Fábio Ribeiro, reforça: “Temos investido na criação de Centros de Convivência, otimizando espaços públicos que são urbanizados e dotados de equipamentos públicos para o esporte e para o lazer”.

Ribeiro avalia que as mudanças são relevantes, porque mudam o aspecto de áreas públicas que acumulavam mato, lixo e entulhos: “No antigo trecho da ferrovia, abandonado na sede do distrito de Travessão e, da mesma forma que na Comunidade da Baleeira, a antiga ferrovia deixava toda extensão com aspecto muito feio. Hoje, depois da construção dos Calçadões, mudou tudo. Da mesma forma ocorreu no Parque Santa Rosa”, resume.