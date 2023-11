O reparo no trecho entre a Ponte Barcelos Martins e a General Dutra começou nesta terça-feira - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 28/11/2023 14:53

Campos - O Programa Asfalto Novo entra no segundo trecho da Avenida XV de Novembro, uma das mais importantes e estratégicas de Campos dos Goytacazes (RJ). As obras são executadas entre as pontes Barcelos Martins e General Dutra.

O programa é desenvolvido em parceria do governo municipal com o estadual, por meio das respectivas Secretarias de Obras. O secretário campista Fábio Ribeiro explica que o trecho já teve a antiga camada asfáltica fresada para receber a nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

“A execução envolve as quatro faixas de rolamento, duas no sentido de direção Centro/Pecuária e duas no sentido inverso”. Ribeiro lembra que o primeiro trecho da avenida, da Praça das Quatro Jornadas à Ponte Barcelos Martins, já passou por obras e proporciona melhor dirigibilidade.

“O asfalto novo proporciona maior segurança no trânsito, com o nivelamento da pista com granulação técnica que resulta em maior aderência dos pneus”, observa o secretário resumindo que os trabalhos são acompanhados pela Secretaria de Obras de Campos e a execução é realizada pelo Estado.

INTERDIÇÕES - Estrategicamente, a Avenida XV de Novembro liga vários bairros entre si e o Centro da cidade: “É ainda importante para conexão com cidades da região Norte e Noroeste, interligando com a RJ-158, que liga parte dos municípios com Campos, como Santo Antônio de Pádua, Itaocara, São José de Ubá, Cambuci e São Fidélis”, exemplifica Fábio Ribeiro.

De acordo com o subsecretário de Mobilidade, Sérgio Mansur, em função da aplicação de massa asfáltica na avenida, houve necessidade de interditar alguns trechos: “Pela manhã, foi interditada a partir da Rua Baronesa da Lagoa Dourada, com acesso à Alberto Torres; para a tarde a interdição acontece da Rua Espírito Santo até a Elói Ornelas, se prolongando por três dias”.

Fábio Ribeiro destaca que o Programa Asfalto Novo compreende na execução de reparos da base das vias da antiga camada asfáltica e construção de nova camada em 103 ruas: “Os trabalhos estão sendo executados por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Campos e o Governo Estado, seguindo uma política adotada pelo prefeito Wladimir desde quando assumiu”, realça o secretário.