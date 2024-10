Wladimir teve audiência com o ministro Celso Sabino, buscando investimentos para o turismo - Foto Divulgação

Wladimir teve audiência com o ministro Celso Sabino, buscando investimentos para o turismo Foto Divulgação

Publicado 30/10/2024 22:27

Campos – Alavancar o turismo do município é mais um propósito do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, na nova maratona que cumpre neste ano em Brasília. Além das agendas no Senado e na Câmara dos deputados (quando articulou recursos para a construção do Hospital da Criança), ele esteve com o ministro do Turismo, Celso Sabino, discutindo investimentos para o setor.

“Considero o turismo um importante vetor de desenvolvimento da cidade”, resumiu Wladimir (que também participou de reunião da bancada do Progressistas e foi aplaudido). O prefeito relatou projetos, potencial turístico de Campos e o que vem sendo desenvolvido, em especial no verão, na praia do Farol de São Tomé e no condomínio Lagoa de Cima.

Para 2025, Wladimir já anunciou um investimento de R$ 2,2 milhões em obras de revitalização de o Horto Municipal e Morro do Itaoca, apontados entre os principais equipamentos turísticos do município. Os recursos serão utilizados para construção de um mirante no Morro do Itaoca; ampliar cursos e atividades de educação ambiental, além de mais equipamentos de uso público no Horto.

Sobre a reforma do Terminal Rodoviário do Shopping Estrada, de acordo com o prefeito, o deputado federal Max Lemos prometeu se empenhar para conseguir os recursos: “Nosso amigo, deputado Max Lemos, vai nos ajudar a reformar e requalificar o Shopping Estrada, que precisa de investimentos para se tornar mais moderno e confortável para o cidadão, já que o terminal ré a porta de entrada da nossa cidade”.

PROGRESSISTAS - O prefeito participou, ainda, da reunião da bancada do Progressistas em apoio ao nome de Hugo Motta à presidência da Câmara, na sucessão de Arthur Lira, também presente. Anunciado pelo presidente do partido, Ciro Nogueira, Wladimir foi aplaudido de pé por todos.

Emocionado, o prefeito comentou: “Não é por vaidade; mas, nós políticos vivemos por momentos como esse. Fui aclamado e aplaudido de pé na reunião da bancada do Progressistas, na presença do presidente da Câmara Arthur Lira e de todos os deputados federais e senadores. Cada um de nós colhe o que planta, sabendo sempre ter humildade e pé no chão para alçar grandes vôos”.