Flávio Bolsonaro garantiu a Wladimir R$ 5 milhões em emendas para o Hospital da Criança Foto Divulgação

Publicado 30/10/2024 18:31 | Atualizado 30/10/2024 18:59

Campos – O início do próximo governo de Wladimir Garotinho, em Campos dos Goytacazes (RJ), deverá ser marcado pela definição da construção do Hospital da Criança. Parte da verba o prefeito já conseguiu; será proveniente de emendas parlamentares do deputado federal Bebeto e do senador Flávio Bolsonaro.

“Estou em Brasília buscando emendas parlamentares para nosso município; o deputado federal Bebeto, está se comprometendo em destinar recursos para o próximo ano”, ressaltou Wladimir adiantando que, dentre essas emendas, uma é para o início das obras do Hospital da Criança. O senador Flávio Bolsonaro já confirmou cinco milhões de reais em emendas para o projeto.

Bebeto e Flávio Bolsonaro se comprometeram atender Wladimir no que for possível: “Com certeza, eu pretendo ajudar a cidade e todo o norte e noroeste para alavancar o desenvolvimento de Campos e região”, comentou o deputado sem, no entanto, especificar valores.

Já o senador definiu o valor da emenda: “Estou aqui com o prefeito eleito de Campos (70% dos votos) buscando recursos para a cidade. Comprometo-me mais cinco milhões de reais para construção de um Hospital da Criança de pequeno porte na cidade”. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) no gabinete do parlamentar.

SEMIÁRIDO - Wladimir agradeceu pela confiança dos parlamentares na sua administração e a oportunidade de as parcerias com ambos continuarem. Ele cumpre agenda em Brasília já pensando nos próximo quatro anos. Outra demanda da pauta foi o Projeto de Lei 1.440/2019, que classifica nove municípios da região norte e 13 do noroeste como áreas de semiárido.

O prefeito tratou do assunto, nesta terça-feira, durante encontro com o presidente nacional do Progressista, senador Ciro Nogueira, a quem apelou para que o Senado Federal vote. Segundo Wladimir, o parlamentar prometeu mobilizar a bancada progressista para a votação do projeto de lei, através da senadora Tereza Cristina, que é líder da bancada do Progressista.

“Esse projeto é de minha autoria enquanto deputado federal. Está pronto para ir à pauta do Senado, pois já foi aprovado em todas as comissões e também pela Câmara dos Deputados”, reforçou o prefeito. Outra agenda cumprida pelo prefeito foi junto ao deputado Max Lemos, que se prontificou contribuir para a reforma geral do Terminal Rodoviária do Shopping Estrada.