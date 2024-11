Nicole voltou a brilhar, conquistando mais seis medalhas e reafirma que sonha com as Olimpíadas - Foto Divulgação

Publicado 18/11/2024 15:46 | Atualizado 18/11/2024 16:04

Campos – Duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Este foi o saldo da campista Nicole de Thuin, 14 anos, no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão (Troféu Maurício Beken), encerrado sábado (16), no Clube Álvares Cabral, em Vitoria (Espírito Santo).

A atleta representou o Clube de Regatas do Flamengo. A competição, iniciada dia 12 último, reuniu cerca de 700 atletas de 121 clubes; a coordenação coube à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Nicole agora se prepara para os Jogos Sul-americanos Estudantis.

A nadadora já retornou aos treinos, sob a orientação do seu técnico Jacy Salles, focada nas provas da próxima competição, que vão acontecer entre dois e nove de dezembro, na Colômbia, em Bucaramanga. A expectativa é de que ela volte a se destacar e aumentar a coleção de medalhas,

“Estou muito feliz com o resultado obtido”, comemora Nicole, que avalia o nível dos atletas brasileiros como muito forte: “Isso nos leva a aumentar nosso treinamento para continuarmos conquistando bons resultados. Esta foi a minha última competição na categoria infantil; no ano que vem estarei na categoria Juvenil” concluiu ratificando que seu sonho é se classificar para as Olimpíadas.