Montagem é conectada com as raízes culturais afro-brasileiras, utilizando biografia do líder quilombola Foto Divulgação

Publicado 14/11/2024 12:52

Campos – Abrindo programação em comemoração aos 10 anos de implantação das políticas públicas para os povos tradicionais de matrizes africanas de Campos dos Goytacazes, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, o município recebe, no próximo dia 20, o espetáculo teatral Carukango, com apresentação gratuita no Teatro Municipal Trianon, às 18h.

A data celebra a luta de Zumbi dos Palmares a resistência dos afrodescendentes no Brasil. A apresentação contará com intérprete de Libras. A peça - do Núcleo de Experimentos Cênicos (NEC) - conta a história de Carukango, líder quilombola símbolo de luta e resistência contra a escravidão na Serra de Macaé.

O NEC explica que o trabalho incorpora elementos do candomblé ketu-nagô, cantos vissungos (cantos de tradição afro-brasileira, entoados por escravizados de diversas etnias que habitaram o interior de Minas Gerais), capoeira e outras manifestações culturais afro-brasileiras. Trata-se de uma turnê que já percorreu sete cidades do interior do Rio de Janeiro.

Todas as apresentações são gratuitas, incluindo intérprete de Libras dentro do compromisso de acessibilidade da companhia. “Carukango destaca-se por trazer ao palco uma dramaturgia rica e profundamente conectada com as raízes culturais afro-brasileiras, utilizando a biografia do líder quilombola como base textual”, realça o NEC.

FICHA TÉCNICA - O projeto é patrocinado pelo Edital 6 - Produção Cultural - Lei Paulo Gustavo da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), de Campos, e realizado por meio do governo federal, Ministério da Cultura, governo do estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Quanto ao NEC, é um núcleo permanente de pesquisa e produções culturais, criado e dirigido por Yuri Negreiros. Dele faz parte uma equipe multiartística que desenvolve trabalho em todo o interior do estado, com diversos espetáculos teatrais próprios, trabalhando com artistas renomados.

A direção e dramaturgia de Carukango é de Yuri Negreiros; assistência de direção, Peterson Feroli; elenco, Darling Mendonça; músico, Marcelo Rodrigues; figurino e adereço, Nina Carvalho; iluminação, Rennan Magalhães; vozes em off: Darling Mendonça e Nanla Bonometti; gravação e mixagem de som, Pitter Carvalho; produção executiva, Luisa Pasquali; intérprete de Libras, Wanderson Barreto. O Trianon está localizado na Rua Marechal Floriano, 211 – Centro.