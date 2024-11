As sondagens para construção de nova saída do Shopping Estrada foram iniciadas nesta sexta-feira - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

As sondagens para construção de nova saída do Shopping Estrada foram iniciadas nesta sexta-feira Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 08/11/2024 18:59

Campos – A Arteris Fluminense iniciou, nesta sexta-feira (8), procedimento para amenizar os impactos causados pelos bloqueios em um trecho da BR 101 (Campos/Rio de Janeiro), no Shopping Estrada, próximo ao Sest/Senat, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Uma equipe da concessionária realizou sondagens no trecho onde será feita uma nova saída do Shopping Estrada. O procedimento acontece dois dias após o prefeito Wladimir Garotinho ter se reunido com representantes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em busca de solução.

A colocação dos obstáculos no local foi feita pela Arteris, atendendo solicitação da PRF, visando reduzir o índice de acidentes no trecho. No entanto, a medida passou a criar transtornos a moradores, comerciantes e no trânsito, gerando manifestação e cobranças de providências ao governo municipal.

No último sábado (2), Wladimir garantiu que se não houvesse uma solução até quarta-feira, uma equipe da prefeitura retiraria os obstáculos. A Subsecretaria de Mobilidade já havia apresentado alternativa e aguardava posição da concessionária.

EMERGENCIAL - Dentro do prazo proposto pelo prefeito (quarta-feira) aconteceu uma reunião, ficando acordado que no lugar de bloqueios serão colocados tachões redutores de velocidade, até que um projeto em definitivo seja executado.

O subsecretário municipal de Mobilidade, Sérgio Mansur, explica que o trabalho de sondagem é necessário para avaliação do solo, antes da abertura do novo acesso: “A Arteris começou a fazer a sondagem ali para averiguar como está o solo, o subterrâneo, para que assim seja aberto o novo acesso”, resume.

Os tachões fazem parte de medida emergencial; eles serão instalados na rodovia em frente à saída do Shopping Estrada. “A instalação está prevista para o início da próxima semana; estamos aguardando a Arteris Fluminense informar a quantidade necessária de redutores de velocidade, que serão fornecidos pela prefeitura”.