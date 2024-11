O Feirão Limpa Nome está funcionando no Instituto Federal Fluminense, das 9h às 16h, até sexta-feira - Foto Gustavo Araújo/Divulgação

O Feirão Limpa Nome está funcionando no Instituto Federal Fluminense, das 9h às 16h, até sexta-feiraFoto Gustavo Araújo/Divulgação

Publicado 06/11/2024 20:20

Campos - Uma grande oportunidade para quem busca regularizar débitos e sair do vermelho é oferecida, desde esta quarta-feira (6), até sexta (8), em Campos dos Goytacazes (RJ), através do Feirão Limpa Nome. A estrutura está montada no Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Centro, reunindo diversas empresas credoras dispostas a negociar dívidas com condições especiais e facilitadas.

O responsável pela iniciativa é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com apoio do governo municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Procon. Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também estão engajadas.

Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) apontam que cerca de 55 mil pessoas em Campos estão com o nome negativado, representando aproximadamente R$ 32 milhões em débitos não quitados. O juiz Ralph Manhães, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc) da Comarca observa que a inadimplência reflete no setor comercial do município.

“Isso atrapalha o comércio local e prejudica os consumidores, que não conseguem comprar; daí a importância de limpar o nome e movimentar o comércio, assim como evitar ações na Justiça”, avalia o juiz. Nesta quarta-feira, o economista Sandro Figueiredo, perito em economia e finanças e diretor de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez uma palestra ao público sobre Educação Financeira.

VÁRIAS EMPRESAS - O Feirão Limpa Nome funciona das 9h às 16h, com entrada pela Rua Barão da Lagoa Dourada. Entre as empresas que confirmaram participação estão Enel, Oi, Tim, BMG, C6 Bank, Claro, Via Varejo, Itaú, Caixa Econômica Federal, Ativos SA, Bradesco, Águas do Paraíba, Peg Shoes, Acesso Total, Trier, VerTV, Sicredi e Crefaz.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, comenta que a iniciativa coincide com o Refis 2024 que a prefeitura de Campos está fazendo. “É uma preocupação da sociedade como um todo que as pessoas recuperem seus créditos, quitando suas dívidas com negociações vantajosas. Convido aquelas pessoas que estão negativadas nos bancos, concessionárias e lojas locais a comparecer”.

Segundo a subsecretária municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Pryscila Marins, no ano passado, somente o Procon atendeu 487 pessoas em seu estande. Ela considera o Feirão também um incentivo para que outras empresas negociem os débitos de seus clientes, por enxergarem vantagens em buscar o acordo.

“Em 2023, tivemos mais de 1.000 atendimentos de empresas que não estavam participando do evento, além de outras empresas que manifestaram interesse em fazer uma ação coletiva”, pontua Priscyla. Quanto ao Refis da prefeitura, a negociação é direta com a Secretaria Municipal de Fazenda.