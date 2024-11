Maurício Cabral ressalta a importância da promoção, para o comércio e o consumidor - Foto Divulgação

Maurício Cabral ressalta a importância da promoção, para o comércio e o consumidor Foto Divulgação

Publicado 04/11/2024 18:38

Campos – Faltando ainda 25 dias para a realização da Black Friday (compras com promoções significativas), em Campos dos Goytacazes (RJ) já acontecem campanhas para incentivar as vendas no comércio varejista, principalmente já com foco na temporada natalícia. A expectativa é de que os descontos possam chegar a até 80%.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Maurício Cabral, observa que nos últimos 14 anos a Black Friday entrou no gosto dos brasileiros que aguardam as promoções para fazerem suas compras: “Este ano será no dia 29 de novembro e a projeção é de que as vendas cresçam neste período cerca de 9%, comparadas com as registradas no mesmo período do ano passado”.

Cabral destaca que algumas lojas em Campos já anteciparam as vendas da Black Friday e com isso, o consumidor já pode antecipar as compras: “Os empresários já incluíram no seu calendário de campanhas a data que a cada ano vem conquistando os consumidores, que têm a oportunidade de irem às compras com grandes descontos em lojas e sites”.

O presidente realça que a Black Friday é uma tradição norte-americana que vem conquistando os consumidores de vários países. Em nível nacional, Cabral aponta que levantamento da ‘Confi.Neotrust’ revela previsão de o evento movimente R$ 9.3 bilhões, gerando um faturamento ao varejo neste ano 9,1% superior a 2023.

“Próxima da sua 14ª edição no Brasil, a data é cada vez mais estratégica para os vendedores, já que muitas pessoas esperam pela última sexta-feira de novembro para aproveitarem os descontos em compras que vão desde eletrodomésticos a lembrancinhas”, enfatiza Cabral incentivando que o consumidor só tem a ganhar com a promoção do comércio.