População é orientada a denunciar qualquer suspeita de fraude à Visa, cuja sede fica na Rua Gil de Góis - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/11/2024 17:00

Campos – Rótulos de um lote autêntico de Ozempic (NP5K174) foram indevidamente reaplicados em canetas de insulina Fiasp FlexTouch, resultando em uma fraude que ainda está sendo investigada. O alerta é da Vigilância Sanitária (Visa) de Campos dos Goytacazes (RJ).

A preocupação surgiu, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter recebido um comunicado da Novo Nordisk sobre indícios de falsificação do medicamento. A assessora chefe da Visa, Vera Cardoso de Melo, observa que a diferença é clara na coloração das canetas.

“A caneta de Ozempic é azul clara, enquanto a de insulina Fiasp é azul escura. É importante adquirir medicamentos apenas em farmácias licenciadas pela Visa e evitar compras pela internet, onde as chances de fraudes são maiores”. Vera recomenda a população observar as características do produto.

A assessora destaca que outras indicações de fraude foram divulgadas pela empresa fabricante, como embalagens rasuradas ou alteradas, em idiomas estrangeiros ou com informações incorretas e preços muito abaixo do mercado regular: “Além disso, adesivos ou indicações de ‘nova fórmula’, sendo que a Novo Nordisk não lançou novas versões desde 2019, e canetas com numerações de dose diferentes de 0mg e 1mg”.

A orientação da Visa é que qualquer suspeita de fraude seja denunciada imediatamente; pode ser presencialmente na sede do órgão (Rua Gil de Góis, 138) ou pelo telefone (22) 98175-648. Outras opções são o site visa.campos.rj.gov.br e whatsapp (22) 981750391.