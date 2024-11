Imagens de esculturas "fazem do Cemitério do Caju um verdadeiro museu de arte a céu aberto" - Foto Antônio Filho/Divulgação

Imagens de esculturas "fazem do Cemitério do Caju um verdadeiro museu de arte a céu aberto" Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 01/11/2024 12:46 | Atualizado 01/11/2024 12:47

Campos – Com início às 20h, o governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), abre ao público o programa “Meia Noite no Museu”, no Solar do Visconde de Araruama – sede do Museu Histórico de Campos dos Goytacazes (RJ), na Praça do Santíssimo Salvador, nesta sexta-feira (1).

Trata-se de um evento “cultural aterrorizante” com várias apresentações do gênero, tendo como um dos destaques a mostra fotográfica “Campo Santo - A beleza misteriosa dos cemitérios”, da jornalista e fotógrafa Patrícia Bueno, montada na Sala de Exposições Temporárias.

A profissional resume que o acervo reúne imagens de esculturas que fazem do Cemitério do Caju um verdadeiro museu de arte a céu aberto. Para ter acesso ao espaço, é necessário estar de posse de pulseira retirada mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível, na recepção do Museu, até as 17h, por quem tiver no mínimo 16 anos de idade.

A coordenadora do museu, Graziela Escocard assinala que a procura pelas pulseiras tem sido grande. Ela explica que as doações serão revertidas para obras sociais do município. “Preparamos decoração especial e diversas atrações, visando oferecer uma festa bastante agradável”, pontua.

A programação está definida, com jogo de interpretação de papéis, às 20h15, promovido pelo Coletivo Cocar; Exposição Fotográfica “Campo Santo - A beleza misteriosa dos cemitérios”, da jornalista e fotógrafa Patrícia Bueno (20h30); Flash Mob Thriller - projeto Dançarte da FCJOL. Apresentação coreográfica ao som do clássico “Thriller”, sucesso de Michael Jackson, sob a direção de Neide Brasil (21h).

Constam ainda: Visita Aterrorizante: Uma visita teatral imersiva, conduzida por atores do Núcleo de Pesquisa Cênica Letras em Movimento, da FCJOL, levando os visitantes a explorarem o Museu de forma única e assustadora, sob a direção de Guilherme Freytas (21h30); Show “Vozes da Meia Noite” com Dulce Gabriela e Ricardo Vezzano (00h00); encerramento, com DJ Ritter, no Pátio Externo do Solar (00h30).