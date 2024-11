Marcelo Neves explica que evento terá cinco painéis de palestras organizados em formato de talks - Foto Divulgação

Publicado 31/10/2024 20:14

Campos – Debater a matriz produtiva de petróleo, gás natural, energias fotovoltaica e eólica, bioenergia e hidrogênio é a principal proposta do Connex-E Summit Preparatory, que acontece em Campos dos Goytacazes (RJ) no dia três de dezembro. A iniciativa é da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidida pelo prefeito campista Wladimir Garotinho.

O local será o Serviço Social da Indústria (Sesi) de Guarus. Um dos componentes dos painéis será o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Saboya.

Outras personalidades nacionais do segmento de petróleo, gás natural e energias estão confirmadas; entre elas Roberto Ardenghy, presidente do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis; Marcio Felix, presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP).

Também confirmaram: Paulo Emílio Valadão de Miranda, presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio (ABH2); Paulo Henrique Mainier de Oliveira, da Procuradoria Geral do Estado do Rio, especializado em Direito do Petróleo; representantes do governo do estado do Rio, da Petrobras, Porto do Açu; além de petroleiras independentes como a Prio, empresas de energia e outras.

“A diretriz do presidente Wladimir Garotinho é fazer com que a Ompetro expanda cada vez mais a participação dos municípios associados e da sua participação no cenário nacional sobre os temas que afetam diretamente os municípios produtores e recebedores de royalties”, afirma o secretário executivo da organização, Marcelo Neves, que ressalta a importância do evento.

"O Connex-E Summit Preparatory é uma oportunidade única para que os atores do setor energético se reúnam e discutam os desafios e oportunidades da cadeia produtiva de óleo e gás, energias fotovoltaica e eólica onshore e offshore, biocombustíveis, hidrogênio”, ressalta Neves Marcelo Neves.

CINCO PAINÉIS - O secretário realça que o Connex-E é realizado pela Ompetro, com organização da empresa Fatore, especializada em eventos de agenda econômica: “Conta com a parceria dos governos federal e do estado do Rio; Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan); Sebrae-RJ; e instituições tradicionais do setor de petróleo, como o IBP”.

De acordo ainda com Neves, o evento está estruturado em cinco painéis de palestras organizados em formato de talks, com palestrantes e mediadores. Ele aponta: “Talk 1 |Oil and Natural Gas Production: 50 anos de Petrobras na Bacia de Campos; perspectivas de novos negócios. Talk 2 | New energies: Wind, Photovoltaic, Biofuels e Hydrogen; Transição energética e nova matriz de produção no Estado do Rio de Janeiro.

Talk 3 | Oil and Natural Gas Production: Rio 2050; novas fronteiras no desenvolvimento de óleo, gás energias no Estado. Talk 4 | Innovation and Technology in Energy: Inovações tecnológicas para o setor energético no Rio de Janeiro. Talk 5 | Regulatory Framework and Policy: Desafios e oportunidades no arcabouço regulatório e políticas públicas para o setor energético”.