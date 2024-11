Campos possui indicadores que revelam aspectos importantes da qualidade de vida da população - Foto César Ferreira/Divulgação





Campos – Educação, saúde, desenvolvimento social, saneamento básico e infraestrutura são algumas das áreas que colocam Campos dos Goytacazes (RJ) entre as 100 maiores cidades brasileiras melhores para se viver. No Estado do Rio de Janeiro o município é o quarto, atrás da capital, de Niterói e Petrópolis.

Os dados fazem parte do estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM), que apresenta as maiores evoluções e melhores posições recentes das cidades nas áreas específicas para a qualidade de vida da população, entre os anos censitários 2010-2011 e 2022-2023. No quadro geral, em nível nacional, Campos é a 82ª.

Em saúde, Campos aparece com 53,5% de cobertura de equipes na Atenção Básica, 258.750 dos cerca de 483 mil habitantes. É a 87ª melhor cobertura registrada em 2023, embora a necessidade de reduzir o índice de mortalidade infantil, uma das prioridades anunciadas pelo prefeito Wladimir Garotinho, que articula a construção de um Hospital da Criança, já tendo conseguido recursos para início das obras, na última quarta-feira (30), em Brasília.

É destacado também que Campos alcançou 5,4 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Fundamental I na rede pública; está na 73ª melhor posição entre os 100; avançando 1,8 pontos em relação ao período a partir de 2011. Segundo o DGM, essa foi a terceira melhor variação entre os 100 municípios no período.

O DGM avalia que “tal resultado decorreu do crescimento de 24,9 pontos percentuais da taxa de aprovação e do crescimento de 0,5 pontos na nota média dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)”. Quanto ao abastecimento de água, está registrado que o município alcançou 98,0% da população atendida por serviço de abastecimento em 2022.

ÁGUA E ESGOTO - “Esse percentual foi maior que a média dos 100 maiores municípios do país”, pontua o ’Desafios’ realçando que Campos apresentou o 52º melhor atendimento entre as cidades analisadas nesse último ano: “A população atendida com abastecimento de água era igual a 413.817, em 2010, e foi para 473.869 residentes, em 2022”.

Outro item constatado diz respeito ao serviço de coleta de esgoto. O levantamento aponta que Campos alcançou 86,6% da população atendida em 2022: “O município teve o 51º melhor atendimento entre as cidades analisadas nesse último ano. A população atendida com coleta de esgoto era igual a 190.453, em 2010, e foi para 418.929 residentes, em 2022”.

A questão da segurança pública foi outro tema considerado. A taxa de homicídios apresentou índice maior que a média dos 100 maiores municípios do Brasil; ainda assim, ocupando a 66ª melhor posição no ranking: “O número de homicídios em Campos passou de 195, em 2010, para 126, em 2022, uma variação de -35,4% no período”.