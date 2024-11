As mulheres em condições de participar da qualificação são encaminhadas à unidade da Faetec - Foto Divulgação

As mulheres em condições de participar da qualificação são encaminhadas à unidade da Faetec Foto Divulgação

Publicado 05/11/2024 19:09 | Atualizado 05/11/2024 19:35

Campos – Com 500 vagas disponíveis em 25 unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculado à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Estado da Mulher está inscrevendo até o dia 22 de novembro para 17 cursos de qualificação profissional, por conta do Programa Vamos Juntas.

A iniciativa é direcionada a mulheres a partir de 16 anos que enfrentam situações de vulnerabilidade social e econômica. De acordo com a secretaria, em Campos dos Goytacazes (RJ) as interessadas devem procurar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), na Rua dos Goitacazes nº 257, centro; ou uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A secretária da Mulher, Heloisa Aguiar, explica que o programa tem por objetivo promover a qualificação profissional para que as mulheres estejam aptas a entrar e permanecer no mercado de trabalho, garantindo a autonomia econômica delas: “Promover a qualificação profissional é uma estratégia da secretaria, para o fomento do desenvolvimento econômico e social do público feminino”, realça.

Heloisa pontua que o objetivo é alcançar todas as regiões do estado, ofertando capacitação profissional nas áreas em que o mercado busca por profissionais; atuando de maneira articulada com a vocação local. Os cursos terão duração de 20 semanas e cada inscrita terá direito a auxílio estudantil para transporte, alimentação, além de material didático.

“Com o Programa Vamos Juntas, queremos proporcionar não apenas qualificação profissional, mas também uma oportunidade de transformação para essas mulheres”, assinala a presidente da Faetec, Caroline Alves enfatizando: “Nosso objetivo é fortalecer a autonomia e garantir que as mulheres tenham as ferramentas necessárias para alcançar uma vida com dignidade e independência”.

São oferecidos cursos nas áreas de recepção; recursos humanos; logística; organização de eventos e serviços de hospedagem. A proposta, segundo Caroline, “é proporcionar uma variedades e capacitações voltadas para ampliar o leque de oportunidades profissionais dessas mulheres”. O número de vagas por município será definido de acordo com a demanda.