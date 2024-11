A Secretaria de Educação enviou oficio a todas as unidades escolares da rede municipal - Foto Kamilla Uhl/Divulgação

Publicado 05/11/2024 20:17

Campos – Auxiliar as escolas na identificação dos principais problemas e desafios a serem superados. Este é um dos objetivos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo, do Ministério da Educação. Para tanto, teve início em Campos dos Goytacazes (RJ) nessa segunda-feira (4) o Diagnóstico das Escolas 2024.

A iniciativa visa também coletar dados considerados fundamentais para a atuação das secretarias municipais e estaduais e do MEC. A ferramenta está disponibilizada no site da prefeitura e deverá ser preenchida até cinco de próximo. As unidades escolares da rede municipal receberam ofício da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) com orientação sobre procedimentos necessários para participação no levantamento.

“Essa ferramenta auxilia a gestão a mapear as fragilidades e potencialidades de cada unidade escolar, além de fornecer dados significativos para a construção do quinto ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR 5)”, orienta a subsecretária de Gestão Orçamentária e Financeira, Carla Patrão, realçando que o diagnóstico está organizado em 11 blocos e 26 temas.

Segundo Carla Patrão, esses blocos e temas proporcionam a identificação de lacunas, fundamental para subsidiar o gestor na tomada de decisões: “É realizado a partir de recortes conceituais da realidade da escola que direcionam o olhar para aspectos relevantes do funcionamento da instituição”.

A coordenadora de Prestação de Contas da Secretaria de Educação, Martha Castori, reforça que é necessário os gestores ficarem atentos aos prazos e que se reúnam com os membros das escolas e creches municipais, buscando a coparticipação de todos nesse processo democrático e participativo da gestão escolar.

“Em casos de dúvidas ou dificuldades de acesso, as unidades devem entrar em contato com a Coordenação da Prestação de Contas/PDDE, pelo telefone (22) 98131-0288”, assinala Martha acrescentando: “Informamos ainda que, ao finalizar o preenchimento do questionário, eles devem enviar o comprovante de preenchimento, por meio do e-mail prestacao.contas@edu.campos.rj.gov.br, até seis de janeiro de 2025”.