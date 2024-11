Eduardo, Fernanda, Antônio Florêncio, Wladimir e Patrícia trataram das parcerias em reunião no Rio - Foto Otávio Barreto/Divulgação

Eduardo, Fernanda, Antônio Florêncio, Wladimir e Patrícia trataram das parcerias em reunião no Rio Foto Otávio Barreto/Divulgação

Publicado 06/11/2024 16:03

Campos – As programações do “Natal Sesc 2024”, do “Sesc Verão 2025” e do “Festival Sesc de Inverno 2025” estão garantidas para Campos dos Goytacazes (RJ). A continuidade da parceria do governo municipal com o Serviço Social do Comércio foi definida, na última segunda-feira (4), pelo prefeito Wladimir Garotinho.

O assunto foi tratado na tarde de segunda-feira (4), na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio/RJ), na cidade do Rio de Janeiro, entre o presidente da entidade, Antonio Florencio de Queiroz, e o prefeito Wladimir.

O prefeito estava acompanhado da presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Fernanda Campos; da secretária municipal de Turismo, Patrícia Cordeiro; e do subsecretário de Captação de Recursos e Convênios, Eduardo Azevedo.

Queiroz avalia que as parcerias com Campos, relacionadas aos três projetos, são sempre bastante satisfatórias. Wladimir retribui: “Manifesto, mais uma vez, nossa gratidão ao presidente da Fecomércio pelas parcerias de sucesso com a cidade de Campos”.

TRÊS PROJETOS - No projeto do Natal, o Sesc oferece inúmeras atividades do gênero, inclusive contribuindo para ornamentação de ruas do centro da cidade e a presença de Papai Noel, uma tradição que além de avivar o espírito natalino, contribui para o aquecimento das vendas no comércio.

Já a proposta para verão, o Sesc explica que “é um evento que contará com uma programação diversificada de atividades esportivas, culturais e de lazer, voltada para moradores e turistas”. O foco principal deverá ser a praia do Farol de São Tomé. Trata-se de um marco no calendário de eventos do município com potencial na atração turística.

Quanto ao Festival de Inverno, o Sesc destaca que é um evento que visa valorizar a diversidade cultural e a inclusão: “É um festival de características singulares, que promove a interação entre artistas e público, reunindo relevantes artistas da cena nacional”. O Sesc pontua que não existe nenhuma iniciativa semelhante no país. As programações dos três eventos ainda não estão definidas.