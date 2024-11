O espetáculo revive o mundo encantado do circo, com cenário que encanta o "respeitável público" - Foto Mari Rocha/Divulgação

O espetáculo revive o mundo encantado do circo, com cenário que encanta o "respeitável público" Foto Mari Rocha/Divulgação

Publicado 07/11/2024 00:24

Campos – Em temporada no Estado do Rio de Janeiro com o espetáculo “Velho Circo, Novo Mundo”, o Grupo Palhastônicos se apresenta domingo (10) em Campos dos Goytacazes, como parte do projeto Sesc (Serviço Social do Comércio) Pulsar.

O início está previsto para as 16h, com classificação livre e intérprete de Libras, no teatro do Sesc. Trata-se basicamente der uma história em que os palhaços tentam fazer uma grande apresentação usando todo tipo de referência clássica; porém sem serem bem sucedidos.

A produtora e atriz Andressa Hazboun explica que o espetáculo é contemplado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2024 e brinca com clássicos da poesia, literatura, teatro e cultura popular: “Esse é o espetáculo mais recente do grupo Palhastônicos, que traz um amadurecimento da nossa pesquisa, integrando num só espetáculo palhaçaria, habilidades circenses, poesia, teatro e música para toda família”.

Andressa realça que a palhaçaria e o circo têm a tradição de encantar a criança em qualquer idade até os 100 anos: “O público pode esperar encontrar personagens conhecidos e ao mesmo tempo um pouco diferentes, como um Romeu andando de perna de pau e uma Julieta com um nariz mais vermelho; alguns momentos de virtuose, malabares, monociclo e aquela palhaçada boa, pra gente rir e se divertir junto”, resume.

Os integrantes do Palhastônicos (que surgiu em 2018 na cidade de Petrópolis) são Madson José (ator, diretor, arte-educador, palhaço com mais de 30 anos de experiência); Andressa Hazboun (atriz, dramaturga, cantora e palhaça); Dalus Gonçalves (músico, produtor musical e palhaço); e Léo Gaviole (ator, palhaço, malabarista, pernalta, equilibrista, produtor e pedagogo).