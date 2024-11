Veículos em situação de abandono mantidos na rua foram rebocado pela equipe da Ordem Pública - Foto Diego Dumas/Divulgação

Veículos em situação de abandono mantidos na rua foram rebocado pela equipe da Ordem Pública Foto Diego Dumas/Divulgação

Publicado 07/11/2024 17:19

Campos – Mais de 20 carros em estado de abandono foram removidos nessa quarta-feira (6) de ruas em Campos dos Goytacazes (RJ), por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, durante operação que continua nesta quinta-feira (7). A medida acontece em cumprimento de notificações expedidas e não cumpridas pelos proprietários.

A proposta é organizar o espaço urbano, evitar o acúmulo de sucata nas ruas e garantir a segurança e o bem-estar da população. O fiscal de urbanismo Elvison Machado, explica que os veículos são primeiramente identificados e os responsáveis notificados.

A notificação é colada no próprio automóvel, alertando o proprietário sobre a obrigatoriedade de remoção dentro de sete dias: “Nessa notificação, o dono é orientado a entrar em contato com a Secretaria de Ordem Pública para regularizar a situação. “Em casos de sucata, o prazo para remoção é mais curto, de três dias”, pontua Machado.

Depois da notificação presencial, uma segunda é publicada no Diário Oficial, tornando a situação pública. O fiscal assinala: “Caso o proprietário não tome as devidas providências dentro do prazo estabelecido, o veículo é então rebocado e levado ao pátio municipal, onde fica sob custódia até que o dono o retire ou, caso contrário, até que seja leiloado”.

COMO RESGATAR - Segundo o gerente de operações do Pátio Municipal, Suewellin Pessanha, o proprietário do veículo poderá resgatar seu bem mediante apresentação de documento oficial com foto (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), além do pagamento das taxas de estadia e remoção.

“O valor da estadia para motocicletas é de R$ 41,01 por dia, enquanto a taxa de remoção é de R$ 65,61”, detalha Pessanha acrescentando que para veículos leves, a estadia custa R$ 82,01 e a remoção, R$ 164,02: “Já para ônibus e caminhões, a estadia diária é de R$ 164,02, e o valor da remoção é de R$ 295,24”.

De acordo com os critérios, o proprietário tem até 60 dias para efetuar o resgate do veículo. “Após esse prazo, se não houver a retirada, o automóvel será encaminhado para leilão. Essa medida tem como objetivo dar destinação adequada aos veículos abandonados e, ao mesmo tempo, liberar espaço público para uso regular pela população”, realça o gerente de operações.