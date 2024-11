Para alunos que já pertencem à rede municipal renovar, o prazo vai até 29 de novembro - Foto Divulgação

Publicado 12/11/2024 13:22 | Atualizado 13/11/2024 10:41

Campos – Com vagas para atender alunos de Educação Infantil em Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental e nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, o processo de matrícula do ano letivo de 2025 para as unidades escolares da rede municipal, em Campos dos Goytacazes (RJ), teve início segunda-feira (11).

Alunos novos poderão se inscrever de forma on-line. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia orienta pais e responsáveis a ficarem atentos aos prazos e que as portarias com as orientações e a normatização do processo foram publicadas no Diário Oficial do município e estão no portal da prefeitura.

O coordenador de Processamento de Dados e Matrículas, Francisco Junior, explica que a renovação de matrícula para a continuidade de estudos dos alunos que já pertencem à rede municipal em 2024 vai acontecer até 29 de novembro, na própria unidade escolar de origem.

“O aluno que já está na nossa rede participa do processo na própria unidade, caso tenha o ano de escolaridade desejado para a continuidade dos estudos”, realça Junior acentuando que, caso não tenha o ano de escolaridade, o aluno também participará do processo de encaminhamento na escola de origem e poderá indicar três opções de unidade para onde deseja ser alocado.

DIVULGAÇÃO - De acordo ainda com o coordenador, a divulgação dos alunos encaminhados será feita a partir de oito de janeiro de 2025: “Já a matrícula desses alunos que vão continuar na rede municipal deverá ser efetivada entre 13 e 24 de janeiro do próximo ano. Cadastramento da pré-matrícula/2025 para os alunos novos será de 26 de novembro a 20 de dezembro deste ano”, pontua.

Junior enfatiza que a novidade para o caso de nova matrícula é que será realizado de forma on-line pelo link divulgado no portal da prefeitura ou pelo WhatsApp (22) 981770553. “No ato da inscrição da pré-matrícula, será disponibilizado ao candidato cinco opções de unidades escolares próximas ao endereço inserido no cadastro e o ele deverá escolher três opções”, informa.

A divulgação dos alocados da pré-matrícula acontecerá a partir de 14 de janeiro de 2025 e a matrícula dos alunos novos vai de 21 de janeiro a quatro de fevereiro. ”Quem desejar solicitar transferência de escola deverá ficar atento ao prazo, que vai de 27 de janeiro a 31 de janeiro. A divulgação da relação dos alocados na transferência será a partir de cinco de fevereiro e a efetivação da matrícula, neste caso, será entre 10 e 14 de fevereiro”, conclui o coordenador.