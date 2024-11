Mesmo com o dia chuvoso, milhares de pessoas lotaram a Praça São Salvador para louvar - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 10/11/2024 22:38

Campos – “A chuva assustou; mas acabou dando uma trégua poucas horas antes do começarmos a louvar e adorar Cristo”. A observação ´r do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, ao comentar a quinta edição do Festival Adora Campos. O evento aconteceu na noite desse sábado (9), na Praça São Salvador, e teve como atração principal o cantor Fernandinho, intérprete de grandes sucessos da música gospel.

“É um evento cristão criado na nossa gestão. Não apenas evangélico, para poder levar a palavra a todos. Milhares de pessoas se emocionaram fazendo coro com Fernandinho que cantou louvores como “Faz Chover”, “Uma Nova História”, “Pra Sempre” e tantos outros. Wladimir e a primeira-dama Tassiana Oliveira participaram durante todo o evento.

Organizado pelo governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista tem o objetivo de reunir fiéis de diferentes igrejas. Já se apresentaram nomes de destaque do cenário gospel nacional, como a Banda Preto no Branco e as cantoras Sarah Beatriz, Gabriela Rocha e a jovem Maria Marçal.

Além de Fernandinho, participaram do festival nesse sábado ministérios e cantores locais, como Fernanda Prado; JP Morais; Camila Alvarenga; Darly Ferreira; Denise Andrade; além de pastores de igrejas do município. Responsável pela organização, Ruan Barros diz que o objetivo, mais uma vez, foi alcançado.

“Mesmo com o dia chuvoso e podendo chover no horário dos shows, as pessoas, movidas pela fé, compareceram a mais uma edição de sucesso do Adora Campos”. Barros afirma ter visto na praça pessoas de vários pontos da cidade e até mesmo de diferentes religiões: “Esse é o propósito do Adora Campos”.

CONCURSO - Para o ano que vem, o organizador adianta que já está sendo preparado um festival de música gospel com a ideia de promover, além de encontro entre fiéis, um concurso entre os cantores e ministérios participantes. Fernandinho diz que é grato ao público pela presença e à organização do evento pelo convite de cantar mais uma vez na cidade.

“Obrigado pelo carinho, pelo chuvisco e pelas outras coisas boas que só Campos tem. Agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite tão linda e também ao prefeito, à sua família e toda a sua equipe. Somos sempre bem tratados quando estamos em Campos”, pontua enfatizando: “Com a graça do Senhor Jesus Cristo, fizemos um show maravilhoso”.

A cantora Fernanda Prado reforça: “É a primeira vez que eu participo e eu estou muito grata por isso. Senti-me acolhida nesse evento de primeira qualidade; uma noite de celebração a partir de toda a glória que o Senhor proporcionou”. O evento contou ainda com apoios do Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT); Secretarias de Ordem Pública e de Serviços Públicos; Guarda Civil Municipal; e Vigilância Sanitária.