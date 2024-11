A colocação dos tachões visa reduzir a velocidade no trecho, até que haja uma medida definitiva - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 13/11/2024 12:22

Campos – A Arteris Fluminense já instalou tachões em trecho da BR-101, próximo do antigo “Trevo do Índio”, em Campos dos Goytacazes (RJ), visando amenizar os impactos causados pelos bloqueios feitos na entrada do Shopping Estrada, no mês passado, pela concessionária em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colocação dos redutores de velocidade foi definida em reunião entre o prefeito Wladimir Garotinho, Arteris e PRF até que a construção do novo acesso de saída do Shopping Estrada seja concluída. Os tachões (fornecidos pela prefeitura) foram instalados, na noite de segunda-feira (11), entre os quilômetros 66 e 67 da BR 101.

De acordo com o subsecretário municipal de Mobilidade Urbana, Sérgio Mansur, a medida preventiva foi necessária: “A colocação dos tachões já deu uma segurança naquela área e precisa agora esperar a alça que estão construindo, como foi combinado na reunião. O trabalho já foi iniciado pela Arteris, mas ainda não é possível determinar um prazo, porque depende de outras etapas preliminares como a sondagem, que está sendo feita”.

Mansur afirma que o acordo firmado na reunião realizada no último dia seis está sendo cumprido: “O que está sendo feito já atendeu a uma das medidas colocadas em reunião, onde o prefeito Wladimir pediu para que alguma intervenção fosse feita para garantir a segurança da população que precisa circular por lá. A prefeitura forneceu o material e a Arteris executou o trabalho preventivo”, enfatiza.