A utilização de bicicletas em Campos é observada em todas as localidades do município - Foto César Ferreira/Divulgação

A utilização de bicicletas em Campos é observada em todas as localidades do município Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 15/11/2024 22:47 | Atualizado 15/11/2024 22:48

Campos - Realizada a cada três anos pela organização Transporte Ativo, em parceria com o Laboratório de Mobilidade Sustentável e o Observatório das Metrópoles, a Pesquisa Nacional Perfil Ciclista Brasileiro 2024 volta a incluir Campos dos Goytacazes (RJ), onde mais de 74% da população utiliza bicicleta como meio de transporte. A metodologia gera dados sobre o uso do veículo como meio de locomoção nas cidades brasileiras.

Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá explica que a pesquisa é um projeto vencedor, na categoria Fomento à Cultura da Bicicleta, do Prêmio Bicicleta Brasil, do Ministério das Cidades: “Equipes do IMTT realizam a quarta edição da pesquisa em Campos; a meta é completar 1.000 questionários; os resultados sairão em janeiro 2025”.

Segundo Godá, a pesquisa passada mostrou que 74,3% dos ciclistas de Campos utilizam a bicicleta como principal meio de transporte: “Os objetivos do levantamento é conhecer os ciclistas e as motivações para fazer o uso de bicicletas, além de gerar subsídios para formulação de uma agenda mais precisa e robusta com políticas públicas e ações de promoção à mobilidade por bicicleta”.

Na opinião do presidente, os investimentos feitos pelo governo municipal no plano viário garantem maior segurança aqueles que são considerados os mais vulneráveis no trânsito brasileiro: "E no trânsito de Campos temos muitos ciclistas que utilizam estes equipamentos para irem trabalhar, estudar; por isso que ampliamos e reestruturamos a malha cicloviária. Atualmente são 60,62km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas”.

PARACICLOS - Dados do IMTT apontam que, desde 2021, início do governo Wladimir Garotinho, cerca de 20 quilômetros foram implantados, interligando vias e proporcionando mais segurança aos ciclistas, o que corresponde a um aumento de 29%: “Se contabilizar os 7,95 quilômetros de trechos requalificados, o número de extensão chega a 25,25 quilômetros", pontua.

Outro fator destacado por Godá é uma parceria do IMTT com o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), por meio do Projeto Salo: “Foram implantados 363 paraciclos em 27 locais distintos, o que representa cerca de 800 vagas para ciclistas”, realça.

Esses equipamentos podem ser encontrados no Calçadão Boulevard Francisco de Paula Carneiro; Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão); Avenida Tancredo Neves; Jardim São Benedito; Mercado Municipal; Shopping Popular Michel Haddad, entre outros pontos; além da instalação de placas de sinalização wayfinding que servem para facilitar e ajudar os ciclistas a encontrarem seus destinos da melhor forma possível.