Durante a visita, os executivos conheceram e elogiaram todas as instalações do heliporto Foto Divulgação

Publicado 18/11/2024 16:56 | Atualizado 18/11/2024 17:02

Campos – “Estamos entusiasmados com as instalações e comprometidos em continuar investindo na excelência de nossas operações aqui no Brasil para o transporte aéreo offshore”. O comentário é do presidente global da Bristow, Christopher Bradshaw, ao conhecer o Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), administrado pela Infra Operações Aeroportuárias.

A visita aconteceu recentemente. Christopher estava acompanhado da vice-presidente da Bristow, Jennifer Whalen. Eles estiveram no hangar da empresa de táxi aéreo. O executivo elogia as instalações, destacando que elas são reconhecidas como umas das melhores do mundo: “Agradeço à Infra pela parceria contínua e pelo comprometimento de todos os colaboradores da Bristow, que tornam nossas operações possíveis”.

Segundo Christopher, a Bristow opera em 18 países ao redor do mundo: “Posso afirmar que esta unidade é, sem dúvida, a melhor”, realça sobre o heliporto. A importância em receber os diretores da Bristow é ressaltada por Louzival Mascarenhas, diretor de Aeroportos da Infra Operações Aeroportuárias.

“Foi uma honra receber a alta gestão da Bristow, uma empresa com a qual construímos uma parceria duradoura e produtiva”, comenta Mascarenhas pontuando: “Recentemente concluímos a ampliação do hangar que eles ocupam. Esse projeto foi executado sem interromper suas operações. Estamos satisfeitos em agregar valor às operações da Bristow no Brasil".

Na opinião de Rosimar Tavares, Superintendente do Heliponto do Farol, a interação valeu a pena: "Receber o CEO e a vice-presidente da Bristow é um reconhecimento pelo trabalho árduo que realizamos. Essa visita não apenas valida nossos esforços, mas também nos motiva a continuar aprimorando nossos serviços. Estamos sempre empenhados em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e contribuir para o crescimento do setor”.