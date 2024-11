Maurício Cabral resume que objetivo é criar soluções pelo desenvolvimento da região morte fluminense - Foto Divulgação

Publicado 19/11/2024 14:14

Campos - Ações para o desenvolvimento do norte do Estado do Rio de Janeiro serão discutidas, dia 26, em Campos dos Goytacazes (RJ), durante o 1° Conexões Campos. A realização é da Associação Comercial e Industrial (Acic) do município e Federação das Associações Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj); com patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e apoio logístico do governo municipal.

O evento será das 08h às 17h, no Salão de festas do Pathernon, no Jardim Carioca, em Guarus. A secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, Fernanda Curdi, e o presidente da Facerj, Robson Carneiro, já confirmaram presenças.

Também estão confirmados os secretários municipais Mauro Silva (Desenvolvimento Econômico); Almy Junior (Agricultura); e Patrícia Cordeiro (Turismo); além de Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã e presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Fo Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Estarão participando, ainda, representantes da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Porto do Açu, Sebrae, Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin), Tec-Campos e Associações Comerciais de Macaé e São Fidélis.

VÁRIOS TEMAS - Segundo o presidente da Acic, Maurício Cabral, o Conexões reunirá a iniciativa pública e privada, envolvendo grandes empresas, empreendedores, profissionais e líderes do mercado: “O objetivo é reunir pessoas e criar soluções que busquem desenvolver a região morte fluminense, expandir negócios e se manter à frente das tendências do mercado”.

Cabral comenta que esteve presente nos Conexões de Barra Mansa e de Nova Friburgo e pode comprovar o sucesso do evento: “Os interessados poderão garantir presença nesta rodada de negócios que têm como missão transformar o mercado local e criar novas oportunidades para todos os envolvidos. Basta realizar a inscrição pelo link:

https://www.sympla.com.br/conexoes--campos-dos-goytacazes 2734539”, orienta.

Entre os temas a serem abordados também estão: Modais: Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos; Economia do Mar: Oportunidades de Negócios, O Descomissionamento e o Desmantelamento da Bacia de Campos, 50 anos da Bacia de Campos; Diversificação da Economia: O Fortalecimento da Indústria, Agronegócio, Serviços e Turismo; Inovação e Tecnologia: Tendências de Consumo, Mercado Digital, Startup's; eAssociativismo: Importância e Estratégias Associativas.