Thiago Rangel justifica que o reforço no efetivo de viaturas e motocicletas é urgente e necessário Foto Divulgação

Publicado 24/03/2025 16:29 | Atualizado 24/03/2025 16:29

Campos – Por iniciativa do deputado estadual Thiago Rangel (PMB), o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Campos dos Goytacazes, poderá receber 15 novas motocicletas e o mesmo número de viaturas. O município, localizado na região norte, é o maior em extensão rural do estado do Rio de Janeiro (com quatro mil quilômetros quadrados).

A solicitação do deputado foi feita através de Indicação Legislativa protocolada junto ao governo estadual. Ele justifica que o reforço no efetivo de viaturas e motocicletas é urgente e necessário para que o batalhão possa desempenhar suas funções de forma mais eficiente.

O parlamentar realça que o objetivo é proporcionar mais segurança para a população: “A falta de veículos adequados prejudica o trabalho da Polícia Militar e dificulta a resposta a ocorrências, o patrulhamento preventivo e a atuação em ações estratégicas de combate à criminalidade”.

Thiago Rangel comenta que o aumento desses efetivos será um passo importante para o fortalecimento da segurança pública de Campos e dos demais municípios de abrangência. “A solicitação foi feita por meio da Indicação Legislativa 4044/2024, destinada ao governador Cláudio Castro”, resume o parlamentar.

O 8º BPM é comandado pelo tenente-coronel Maurício Arthur Barbosa Araújo: além de Campos (onde está localizado no centro da cidade), cobre os municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidelis. É o maior batalhão do interior do estado, com mais de 800 componentes.