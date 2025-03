Nova reunião no Teatro Trianon, nessa quarta-feira, definiu ações de logística para a bienal - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 20/03/2025 20:12

Campos - Candidatos às representações da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes (Comcultura) e eleitores têm até sábado (22) para se inscrever no Mapa Cultural Campista ou presencialmente. Evento acontecerá na sexta (21) e no sábado (22), no Museu Histórico. A votação acontecerá durante a X Conferência Municipal de Cultura, nesta sexta-feira (21) e sábado, no Museu Histórico (Praça do Santíssimo Salvador).

A conferência é organizada pela Gerência do Sistema Municipal de Cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), que também está cuidando dos detalhes da 12ª Bienal do Livro, programada para 30 de maio e oito de junho, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop).

No evento deste final de semana serão eleitos conselheiros e suplentes para as seguintes Câmaras Temáticas do Comcultura: arte urbana; artes visuais; audiovisual; cultura popular; coletivos culturais; dança; gestão cultural; instituições de ensino superior; literatura; música; patrimônio histórico; e teatro.

Podem participar agentes e gestores culturais, além de representantes de instituições ou movimentos sociais ligados à cultura, arte e patrimônio do município. Eles devem apresentar documento de identificação (RG ou CNH); CPF; e comprovante de residência em Campos.

Outras exigências são currículo cultural listando as principais atuações no município; e comprovantes datados de atuação cultural na área escolhida. Já para eleitores as exigências são documento de identificação (RG ou CNH) e CPF; comprovante de residência; e comprovante datado de atuação cultural no município.

BIENAL DO LIVRO – Quanto à realização da 12ª Bienal do Livro, a FCJOL realizou mais uma reunião, nessa quarta-feira, no Teatro Municipal Trianon, para definir detalhes, discutidos entre a presidente da fundação, Fernanda Campos, e gestores de diversos órgãos da prefeitura. A pauta principal tratou das ações de logística.

Segundo Fernanda, a agenda de atividades visa ampliar tudo o que já estava pensado para o evento: “A nova data, anunciada na semana passada, modificada em função do rito administrativo necessário ao processo de captação de recursos, garantindo total segurança jurídica e orçamentária ao evento”.

A presidente assinala ainda que a mudança proporciona, também, tempo maior para o debate de ideias e melhorias nas rotas de trabalho de cada órgão da municipalidade envolvido no projeto da bienal. A reunião envolveu representantes das secretárias de Serviços Públicos, Educação, Turismo; além de Posturas e Guarda Civil Municipal.