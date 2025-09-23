O Heliporto Farol passa a receber helicóptero de grande porte (modelo Sikorsky S-92A), de forma gradual - Foto Divulgação

O Heliporto Farol passa a receber helicóptero de grande porte (modelo Sikorsky S-92A), de forma gradual Foto Divulgação

Publicado 23/09/2025 12:13 | Atualizado 23/09/2025 18:55

Campos - Consolidado como uma das principais bases de apoio ao transporte aéreo offshore no país, o Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), amplia capacidade para até seis voos diários. A estrutura é possível a partir da inauguração, nessa segunda-feira (22), do hangar que passa a abrigar operações da CHC do Brasil Táxi Aéreo.

Administrado pela Infra Operações Aeroportuárias desde 2021, o heliporto passa a contar com uma das maiores operadoras globais de aviação offshore, passando a receber dois helicópteros de grande porte (modelo Sikorsky S-92A), de forma gradual (a primeira aeronave começou a operar em julho; a segunda em setembro).

CEO da Infra Aeroportos, Louzival Mascarenhas Junior destaca que, na atual fase, a previsão é de até mais seis voos diários e cerca de 6.000 passageiros transportados por mês: “Receber a CHC no Heliporto Farol de São Tomé não é apenas ampliar as operações, é trazer para a cidade um parceiro global, com padrões internacionais de segurança e excelência”.

Mascarenhas avalia que a parceria eleva a eficiência do heliporto dia a dia, dá previsibilidade às operações e fortalece toda a cadeia de serviços da região: “Vamos seguir investindo em infraestrutura e gestão para sustentar esse crescimento com responsabilidade e resultados para a cidade”. Diretor executivo da CHC no Brasil, Gilson Caputo destaca a localização do aeródromo.

“Estar próxima aos campos de exploração da Bacia de Campos foi decisiva para a escolha da base”, resume realçando: “Com o início desta segunda aeronave em Farol, chegamos a 15 contratos em operação, e ainda temos outros quatro para iniciar até o final do ano. A inauguração deste hangar representa a abertura da nossa quarta base no país”.

ESFORÇO DA EQUIPE - O diretor assinala que a ampliação contou com amplo apoio da Infra e toda a equipe de Farol de São Tomé: “É um orgulho participar da geração de novos empregos e investimentos na região norte-fluminense enquanto mantemos nosso compromisso com alta disponibilidade operacional e segurança como prioridade absoluta”.

A CHC Helicopter opera há cerca de 75 anos; está presente em seis continentes com 100 aeronaves. Atua nos segmentos de óleo e gás, transporte aeromédico, busca e salvamento, além de serviços governamentais. No Brasil, amplia investimentos desde 2022; prevê fechar 2025 com 23 helicópteros em sua frota, concentrando-se nas Bacias de Campos e Santos.

“Cada nova estrutura instalada é reflexo do esforço da equipe”, comenta o superintendente do heliporto, Rosimar Tavares enfatizando: “Mais um hangar sendo entregue é motivo de muito trabalho e comprometimento. Isso mostra que estamos preparados para avançar com responsabilidade, apoiando o crescimento do setor”.