Wainer Teixeira considera as cotas um passo importante para fortalecer a inclusão e assegurar um concurso mais justo Foto Divulgação
Educação confirma primeiro concurso público com cotas em Campos
Organização do certame é do Instituto Consuplan, que prepara os detalhes e deve publicar o edital até o final da semana
Educação confirma primeiro concurso público com cotas em Campos
Organização do certame é do Instituto Consuplan, que prepara os detalhes e deve publicar o edital até o final da semana
Consumidor recebe atendimento social em Campos através de "Expresso"
Por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, estrutura estará disponibilizada no Automóvel Clube Fluminense
Atleta campista de 12 anos na disputa estadual de natação pelo Flamengo
Jovem integra a equipe do Flamengo e segue exemplos vitoriosos do pai e da irmã; ele busca medalhas no estadual
Plano de expansão da Havan confirma megaloja até 2026 em Campos
Definição aconteceu nessa segunda-feira; investimento é de R$ 100 milhões, projetado para área na entrada da cidade
Defesa Civil conclui curso de apicultura e articula providência focada em chuvas
Curso teve objetivo de fortalecer ações envolvendo enxames; emergências para casos de chuvas fortes serão tratadas em reuniões
Seminário discute iniciativas visando futuro sustentável da pesca artesanal
Evento será realizado pelo Projeto de Educação Ambiental Pescarte, em Campos, no Automóvel Clube Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.