Wainer Teixeira considera as cotas um passo importante para fortalecer a inclusão e assegurar um concurso mais justo - Foto Divulgação

Publicado 03/12/2025 17:59

Campos – “A prefeitura reforça seu compromisso com a legalidade, a transparência e a promoção de políticas inclusivas que ampliem a representatividade no serviço público municipal”. O destaque é do secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital de Campos dos Goytacazes (RJ), Wainer Teixeira, ao confirmar que o novo concurso público da área da Educação incluirá cotas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Segundo Teixeira, o certame é organizado pelo Instituto Consuplan; o edital deverá ser publicado até sexta-feira (5): “Trata-se do primeiro concurso público municipal a incluir as cotas, em conformidade com a Lei 9.703/2025, publicada em 23 de outubro de 2025. É um marco importante para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão e equidade no município”.

O secretário realça que a realização do concurso foi viabilizada após ajustes na legislação municipal, por meio da Lei nº 9.686/2025, atendendo às necessidades estruturais da rede de ensino: “A implementação das cotas foi estruturada a partir de recomendação da Defensoria Pública, que orientou o município a instituir uma legislação específica sobre o tema”.

A lei municipal que viabiliza a inclusão foi desenvolvida pela Subsecretaria Executiva: “É um passo importante para fortalecer a inclusão e assegurar um concurso mais justo e representativo. Todo esse processo tem sido conduzido com responsabilidade técnica, transparência e foco no mérito”, ratifica. A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto, enfatiza que o concurso representa um momento decisivo.

Tânia avalia que o certame fortalece e renova o quadro profissional da rede municipal: “A chegada de novos servidores traz novas metodologias, olhares inovadores e uma energia vital que irá enriquecer o nosso corpo docente e técnico. Eles já ingressarão em nossas unidades inseridos em uma rede mais tecnológica, com tablets, laboratórios de robótica, ciência e matemática, e alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”.