Ao descerrar a placa de inauguração, Wladimir Garotinho ressaltou que o que parecia impossível está de pé Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 03/12/2025 20:20

Campos - Fechado durante a pandemia de Covid-19, em 2020, o ambulatório do Hospital Geral de Guarus (HGG) passou por reestruturação total e foi reaberto nesta quarta-feira (3), pelo prefeito Wladimir Garotinho, acompanhado da primeira dama, Tassiana Oliveira. Ele anuncia que, na área do antigo laboratório será instalada uma unidade de emergência em saúde mental para pacientes em surto psiquiátrico.

Vitor Mussi, superintendente do hospital, pontua que a área destinada ao ambulatório é estratégica fisicamente e está localizada próxima a entrada principal do hospital para facilitar o acesso dos pacientes: “Os consultórios têm entrada pela área externa do hospital, que chamamos de varandão, um espaço grande que contempla a sala de espera”.

Wladimir comenta que o que parecia impossível está de pé: “As obras que iniciamos há quatro anos estão sendo finalizadas hoje com a entrega do ambulatório que vai atender não só a população de Guarus, como de toda a cidade de Campos. O HGG se tornará um local de emergência para pacientes em surto psiquiátrico”.

O prefeito assinala que os pacientes que precisam deste atendimento específico terão um espaço apropriado para o atendimento especializado em saúde mental. O início dos trabalhos de adaptação do espaço está previsto para a próxima semana. A diretora clínica, Luisa Barreto, destaca que o HGG ganhou uma nova emergência, clínica médica, CTI, pediatria, centro cirúrgico, clínica cirúrgica, central administrativa e agora o ambulatório.

Luisa lembra que o ambulatório foi inaugurado em 2020, junto com o hospital, com várias especialidades: “No entanto, foi fechado durante a pandemia de Covid-19, no ano de 2020”, realça. O novo ambulatório possui uma área aproximada de 350 metros quadrados, 12 consultórios equipados com mobiliários modernos.

REFORMA GERAL - São oferecidas consultas pré-operatórias em urologia, proctologia e ginecologia, pequenas cirurgias dermatológicas, teste ergométrico e risco cirúrgico com cardiologista. Segundo o secretário de Saúde, Paulo Hirano, a expectativa é de que o HGG amplie os serviços do ambulatório para mais especialidades, incluindo realização de biópsias para diagnóstico do câncer.

“A população pode comemorar a fase final de reestruturação do hospital, com ampliação e reforma. Temos importantes salas e consultas especializadas para um atendimento de qualidade para todos aqueles que buscam cuidado”. Hirano adianta que o próximo passo será centralizar procedimentos importantes aqui, como execução de biópsias para diagnóstico do câncer.

O presidente da Fundação Municipal de Saúde, Arthur Borges, explica que o ambulatório do HGG será especializado: “A ideia é que ele funcione para cirurgia geral, atendendo pacientes que foram atendidos. É ambulatório de urologia cirúrgica, ginecologia, dermatologia cirúrgica e proctologia. Trata-se de um serviço especializado, algo que antes não existia na cidade”.

Borges relata que as obras de reformulação do HGG começaram em 2021: “No ano seguinte, a Nova emergência foi entregue. Em agosto de 2023, o novo Centro de Tratamento Intensivo passou a funcionar. Em julho de 2024 foram inaugurados o novo centro cirúrgico e a nova pediatria. Ainda em 2025, a nova clínica médica foi inaugurada e a clínica cirúrgica passou a funcionar em novembro de 2025. O complexo administrativo do hospital também foi reformado e é onde funciona a direção do hospital”.