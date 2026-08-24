Mariana Ismenio explica que que as comorbidades elegíveis são doença pulmonares crônicas da prematuridade - Foto Kelly Maria/Divulgação

Mariana Ismenio explica que que as comorbidades elegíveis são doença pulmonares crônicas da prematuridade Foto Kelly Maria/Divulgação

Publicado 24/08/2026 20:21

Campos - Crianças com até 1 ano, 11 meses e 29 dias, que possuam comorbidades, devem ser levadas, até segunda-feira (31), ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), em Campos dos Goytacazes (RJ), para a aplicação do anticorpo monoclonal nirsevimabe. A orientação é da enfermeira da unidade, Mariana Ismenio.

Trata-se de um imunobiológico que protege bebês contra infecções graves ocasionadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), como bronquiolite e pneumonia. Está disponível o ano todo para prematuros (nascidos com menos de 37 semanas) de até 5 meses e 29 dias.

Mariana ressalta que, para crianças com comorbidades, a recomendação segue a sazonalidade, de fevereiro a agosto, conforme o Ministério da Saúde (MS) que assinala: “O VSR é um vírus de ácido ribonucleico que pertence à família Pneumoviridae. É uma das principais causas de infecção do trato respiratório inferior (ITRI) em todas as idades”.

Segundo o MS, “a transmissão do VSR ocorre por meio da inoculação de gotículas nas mucosas dos olhos, nariz ou boca, seja pelo contato direto com um indivíduo infectado, seja por meio do contato com superfícies, objetos ou pele contaminados, nos quais o vírus pode permanecer ativo e potencialmente infectante por períodos prolongados”.

HOSPITALIZAÇÕES - A enfermeira do Crie explica que as comorbidades elegíveis são doenças pulmonares crônicas da prematuridade (broncodisplasia), cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística, condição de imunocomprometimento grave (inato ou adquirido) e síndrome de Down.

“Para bebês com comorbidades, os pais ou responsáveis devem procurar o Crie, na sede da Secretaria de Saúde,”, orienta Mariana pontuando que são exigidos: original e cópia do RG, CPF ou Cartão do SUS do paciente, laudo do médico que acompanha a criança relatando a comorbidade e o CID, prescrição médica da vacina para o paciente e o resumo de alta hospitalar.

Dados do MS revelam que, anualmente, ocorrem cerca de 3,6 milhões de hospitalizações relacionadas ao VSR em todo o mundo, além de aproximadamente 100 mil mortes em crianças menores de cinco anos, das quais metade ocorre em bebês com menos de seis meses: “Entre 2018 e 2024, foram registradas 83.740 internações de bebês prematuros (menos de 37 semanas) devido a complicações relacionadas ao vírus”.