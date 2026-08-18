Caminhonete com registro de furto na Baixada Fluminense foi apreendida em Campos nesta terça-feira - Foto PRF/Divulgação

Caminhonete com registro de furto na Baixada Fluminense foi apreendida em Campos nesta terça-feira Foto PRF/Divulgação

Publicado 18/08/2026 15:07

Campos/Região – Inteligência e educação para o trânsito na BR-101 e BR-356, a 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes (RJ) desenvolve ações integradas de patrulhamento ostensivo, com foco na redução de acidentes e no combate à criminalidade. O resultado tem sido bastante positivo.

Na madrugada desta terça-feira (18), durante abordagem em trecho campista de BR-101, os policiais recuperaram uma caminhonete com registro de furto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O veículo está avaliado em R$ 184 mil e foi furtada no último dia 13

A equipe abordou o veículo e, durante a fiscalização, identificou inconsistências nas informações apresentadas pelo condutor sobre a propriedade e a origem da caminhonete. Diante dos indícios, foi realizada uma inspeção detalhada nos elementos de identificação do veículo.

Durante a verificação, foram constatados sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo. A partir dos elementos identificadores auxiliares, os policiais conseguiram identificar o veículo original e confirmaram que ele possuía registro de furto. O veículo abordado circulava com placas falsas.

AÇÃO RECENTE - O furto havia sido registrado no dia 13 de agosto, em Nova Iguaçu (RJ), menos de uma semana antes da recuperação. O veículo é avaliado em aproximadamente R$ 184 mil e estava sendo dirigido por um homem de 25 anos, preso em flagrante e levado para a 134ª Delegacia de Polícia Civil.



nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, abrangendo trechos que passam também pelas cidades de São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Casimiro de Abreu e São Francisco de Itabapoana. De acordo com o registro, os agentes abordaram a caminhonete em um procedimento normal; mas, durante a inspeção, identificaram inconsistências nas informações apresentadas pelo condutor sobre a propriedade e a origem do veículo. Diante dos indícios, chegaram à conclusão de que era um caso de furto: as placas eram falsas. A Delegacia da PRF sediada em Campos atende os municípios cortados pelas rodovias federais nas regiões Norte e Noroeste Fluminense, abrangendo trechos que passam também pelas cidades de São João da Barra, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Casimiro de Abreu e São Francisco de Itabapoana.

INTEGRAÇÃO - A estratégia de atuação para monitoramento é integrada, contando com a cooperação do governo municipal no compartilhamento de dados do Centro de Controle Operacional (CCO) , além do uso do sistema tecnológico Alerta Brasil, através do qual a leitura automática de placas acontece em tempo real.

Outra ferramenta utilizada é o drone, empregado na fiscalização aérea remota para coibir infrações perigosas em trechos críticos, como ultrapassagens indevidas e uso de celular ao volante. Os agentes participam ainda de campanhas periódicas, como a Operação Alerta Lilás de combate à violência de gênero e Rodovida.

Tráfico de drogas é mais um alvo permanente da PRF. Embora não exista um índice percentual fixo ou uma nota de desempenho neste momento, para mensurar o combate em Campos dos Goytacazes e regiões, a avaliação de produtividade da delegacia assinala - pelo número de flagrantes realizados e pelo impacto financeiro gerado contra as organizações criminosas - volume significativo de substâncias ilícitas apreendidas.