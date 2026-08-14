Ato de homologação por Frederico Paes contou com Tânia Alberto, Wainer Teixeira e Francisco Boechat - Foto César Ferreira/Divulgação

Ato de homologação por Frederico Paes contou com Tânia Alberto, Wainer Teixeira e Francisco Boechat Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/08/2026 17:56

Campos – Após concluir oficialmente todas as etapas previstas em edital e tornar definitivo o resultado final com a classificação dos candidatos aprovados, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) homologou, nesta quinta (13) o Concurso Público da Educação. Assinado pelo prefeito Frederico Paes, o documento está publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (14).

Participaram do ato a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Tânia Alberto; o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira; e o procurador-geral, Francisco Boechat Junior. “A homologação marca o encerramento do certame e abre caminho para os próximos passos necessários à nomeação e posse dos futuros servidores”, afirma Frederico.

As provas foram aplicadas no dia 26 de abril , reunindo mais de 20 mil inscritos em duas etapas, com o índice de abstenção chegando a 21,9%(pela manhã e caindo para 18,7%, à tarde. Na avaliação do Instituto Consulplan, responsável pela organização do concurso, os números ficaram dentro do esperado e refletiram o alto interesse dos candidatos e a regularidade da aplicação.

“É o quarto concurso público realizado pela prefeitura desde 2021, fortalecendo a modernização da administração”, ressalta o prefeito assinalando que a iniciativa também cumpriu mais uma etapa do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

Frederico realça que o processo acontece com planejamento, responsabilidade e valorização do serviço público: “Serão chamados mil profissionais da educação, sendo 920 professores e 80 pedagogos”, confirma. Wainer ratifica e enfatiza a importância do momento: “Chegar à homologação é motivo de grande satisfação”.

MIL VAGAS - O secretário reforça que foi um processo conduzido com responsabilidade, transparência e respeito aos candidatos, sempre observando o cronograma previsto em edital: “Agora entramos em uma nova etapa, e é fundamental que os aprovados acompanhem as publicações oficiais”. Ele observa que a administração e os candidatos acompanharam todas as fases do concurso.

Tânia Alberto considera o ato dessa quinta-feira um momento histórico para a educação municipal: “Com a homologação do concurso público, estamos prontos para dar as boas-vindas aos novos servidores que passarão a somar forças com a nossa rede municipal de ensino. A expectativa para recebê-los é enorme”.

A secretária orienta que, agora, os candidatos aprovados devem ficar atentos ao Diário Oficial do Município, onde serão divulgadas as convocações para apresentação da documentação exigida e realização do Exame Admissional de Saúde Ocupacional (ASO), etapas obrigatórias para a admissão. Ela afirma que a prefeitura cumpriu o calendário previsto, garantindo ampla divulgação dos atos.

“O concurso da Educação ofertou 1.000 vagas para as carreiras de Pedagogia, Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, nas disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática”, lembra Tânia acrescentando que a novidade deste edital foi a inclusão de profissionais formados em Licenciatura em Educação do Campo, de forma inédita.