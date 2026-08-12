Fernanda Machiavelli deverá anunciar a abertura de processos seletivos para o ingresso de novas famílias PNRA Foto Assessoria/Divulgação
Ministério cria dois assentamentos em áreas de Campos
Cerimônia acontece nesta quinta-feira; também marcará a aplicação de R$ 2,92 milhões em créditos de instalação para assentados
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Prefeito reforma a administração com foco estratégico
Um dos objetivos das mudanças é acelerar projetos estruturantes capazes de gerar novas oportunidades e empregos no município
Enel lidera ranking de reclamações e já foi alvo de CPI
Volume massivo de processos fez o Procon de Campos aplicar quase R$ 10 milhões em multas contra a concessionária em 2025
Vencimentos acima de R$ 5.600,00 em seleção do Cidennf
Edital com todos os detalhes será publicado nesta quarta-feira; vagas são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva
Agentes da Guarda reforçam segurança e apreendem armas
Ação aconteceu por meio das equipes do GOC e GOE do programa Centro + Seguro, criado em junho pelo governo de Campos
ExpoAgro reúne 100 mil pessoas durante os quatro dias
Evento foi encerrado nesse domingo, n o Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos; ingresso foi 1kg de alimento não perecível
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