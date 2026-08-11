As facas e os cachimbos de crack apreendidos em ruas do centro foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia Foto GCM/Divulgação
Agentes da Guarda reforçam segurança e apreendem armas
Ação aconteceu por meio das equipes do GOC e GOE do programa Centro + Seguro, criado em junho pelo governo de Campos
Agentes da Guarda reforçam segurança e apreendem armas
Ação aconteceu por meio das equipes do GOC e GOE do programa Centro + Seguro, criado em junho pelo governo de Campos
ExpoAgro reúne 100 mil pessoas durante os quatro dias
Evento foi encerrado nesse domingo, n o Parque de Exposições da Fundação Rural de Campos; ingresso foi 1kg de alimento não perecível
HFM há cinco anos sem pacientes nos corredores
Novo modelo no atendimento e fluxo da emergência adotado em 2021 acabou com um problema crônico no Ferreira Machado
Indefinição sobre o certame da EF-118 gera expectativas
Embora a ANTT ainda não tenha definido data, está mantida a possibilidade de o evento acontecer em dezembro deste ano.
Da primeira infância à terceira idade com atenção prioritária
Transferência de renda, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento humano integram políticas públicas em Campos
Registros de furtos de fios em Campos passam de 1.400
Levantamento contabiliza também furtos de cabos; é referente ao primeiro semestre deste ano, 10% a mais do que no mesmo período de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.