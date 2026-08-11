As facas e os cachimbos de crack apreendidos em ruas do centro foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia - Foto GCM/Divulgação

As facas e os cachimbos de crack apreendidos em ruas do centro foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia Foto GCM/Divulgação

Publicado 11/08/2026 18:01 | Atualizado 11/08/2026 18:07

Campos - A sensação de segurança na área central de Campos dos Goytacazes (RJ) por meio do patrulhamento estratégico definido por meio do programa Centro + Seguro , criado em junho deste ano pelo governo municipal. Neste início de semana foram apreendidos objetos utilizados para consumo de drogas e quatro armas brancas na região de abrangência das ações.

A estratégia envolve as equipes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) e do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Civil Municipal (GCM). Durante o lançamento, dia primeiro de junho, o prefeito Frederico Paes destacou que a proposta é voltada à recuperação, valorização e fortalecimento da região comercial central da cidade.

Frederico explica que o programa está estruturado para atuar simultaneamente nos eixos estratégicos segurança, monitoramento, revitalização urbana, desenvolvimento econômico e proteção social. Durante patrulhamento noturno entre essa segunda (10) e terça-feira (11), as apreensões ocorreram em pontos distintos.

De acordo com a GCM, uma ação aconteceu em um imóvel na Rua Sete de Setembro; outra ocorreu na Rua Tenente Coronel Cardoso, próximo ao cruzamento com a Rua Barão de Miracema; enquanto a terceira nas imediações da Rua João Pessoa. As quatro facas e cachimbos de crack foram levados para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro).

Segundo Frederico, o projeto reúne esforços das secretarias municipais, em conjunto com as forças operacionais, para manter a presença do poder público no Centro Histórico, contribuindo para a revitalização da área e para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. O lançamento foi realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).