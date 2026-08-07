O material recuperado pelos agentes da GCM foi levado para a Delegacia de Polícia do Centro, juntamente com os detidos - Foto GCM/Divulgação

O material recuperado pelos agentes da GCM foi levado para a Delegacia de Polícia do Centro, juntamente com os detidos Foto GCM/Divulgação

Publicado 07/08/2026 18:32 | Atualizado 07/08/2026 18:43

Campos – Furtos de fios e cabos em áreas públicas e prédios, em Campos dos Goytacazes (RJ) tem desafiado autoridades dos setores de segurança pública. No primeiro semestre deste ano26, o município registrou cerca de 1.411 ocorrências, representando um aumento de 10% (128 a mais) em comparação ao mesmo período de 2025.



O centro da cidade e o subdistrito de Guarus concentram grande parte das ocorrências que afetam comércios, residências e prédios públicos. A ação mais recente aconteceu na noite dessa quinta-feira (6), no prédio do Centro de Informações e Dados de Campos (Cidac), localizado na Avenida José Alves de Azevedo, na região central.



Pessoas que passavam pelo local denunciaram a ação criminosa a uma guarnição do Grupamento de Proteção Social (GPS) que atua na Rodoviária Roberto Silveira. Os agentes se deslocaram imediatamente até o local e conseguiram deter primeiro dois dos suspeitos e, em seguida, localizaram o terceiro no interior do imóvel.



Com os suspeitos, foram encontrados aproximadamente dois quilos de fios de cobre, que foram furtados do gerador de energia do Cidac. A operação contou com o apoio das equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), de outra guarnição do GPS, do Regime Adicional de Serviço( RAS) da rodoviária e do inspetor de plantão, garantindo o cerco e o êxito da ocorrência.



ATUAÇÃO RÁPIDA - Os materiais furtados foram recuperados e apresentados à 134ª Delegacia de Polícia (Centro), juntamente com os três suspeitos. De acordo com a GCM, a rápida atuação da guarnição do GPS que atua na rodoviária foi fundamental o êxito da ocorrência.



“A agilidade dos agentes, somada ao apoio das demais equipes, possibilitou a prisão dos suspeitos e a recuperação dos materiais furtados, reforçando o compromisso da Guarda com a segurança da população e a proteção do patrimônio público”, avalia. Dados da Enel apontam Campos na liderança de forma isolada nos índices de furtos de cabos de energia no interior fluminense e na área de concessão da empresa.



Com focos específicos no Norte e noroeste Fluminense, os levantamentos indicam que as regiões experimentaram saltos expressivos (superiores a 100%, chegando a mais de 200% em alguns comparativos de longo prazo) nos registros de furtos de infraestrutura e serviços públicos essenciais.